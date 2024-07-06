華爾街日報民調 川普支持率48%創新高

電視辯論結束之後，美國總統拜登與前總統川普間的民調差距逐漸擴大。華爾街日報（ＷＳＪ）最新民調顯示，川普支持率領先六個百分點；川普目前支持率百分之四十八，創下今年總統選戰以來兩大黨候選人支持度新高。另有百分之八十選民認為拜登太老，不應競選連任。

報導稱，拜登在六月廿七日辯論會表現不佳，後續影響持續擴大，民主黨內部對拜登是否應繼續參選意見分歧，辯論會後公布的民調紛紛顯示川普支持度上升中。

據統計，若拜、川兩人對決，川普在該報最新民調獲百分之四十八支持率，拜登支持率則有百分之四十二，創該報自二○二一年底開始進行競選民調以來的最大差距。相較於二月民調，當時川普支持率領先拜登二個百分點。

整體受訪者中有百分之八十說，八十一歲的拜登年齡過高。民主黨籍受訪者對拜登也顯著不滿，有百分之七十六說拜登年紀太大不應續任。約三分之二受訪選民說，希望其他民主黨人士替代拜登出馬。

認為拜登應退選的民主黨受訪者中，第一替代人選是副總統賀錦麗。

被問到以一個詞形容拜登辯論表現，逾半受訪者用「糟透」、「難堪」及「糊塗」等字眼，反映拜登當時說話斷斷續續，有時記不起詞的窘態。僅不到百分之十受訪者對拜登表現有較正面反應。

相較之下，僅百分之卅六的共和黨籍選民認為川普太老，不應選總統，但也有三分之一共和黨人想將他換成別人。