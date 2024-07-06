川普2.0的外交政策 6狀況推演

過去一周美國總統大選豬羊變色，拜登在總統辯論的表現讓大家眼珠子都跌出來，現在面臨被逼退的排山倒海壓力，而最高法院則判定川普基於總統公務所做的行為享有豁免權，換句話說，排除選前川普各種官司的障礙，一進一出間，原本拜登勉強勝出一個百分點，現在川普反倒領先達六個百分點。

川普似乎要當選了；相對於民主黨仍不承認，掙扎於換登不換登之際，國際上卻開始認清事實，做出準備，第一步是了解哪些人在幫川普做事，事實上現在沒人知道，連川普自己也沒確定。

六月底傳出川普任內的白宮國安會前幕僚長傅萊茨會晤日本國家安保局長秋葉剛男與南韓官員時，保證川普當選將延續拜登任內深化美、日、南韓合力對抗中國大陸和北韓，但馬上被川普競選團隊否認，稱沒人有權代表川普與外國政府交談並做出承諾。

外界常以為，由於川普缺乏核心價值，天下所有事都可以交易，所以未來川普一旦真的當選，無論美國的內政或外交政策都充滿不確定性，但川普還是受到身邊幕僚專家們看法的影響，據川普第一任的幕僚與共和黨意識形態，歐洲外交關係委員會將可能的外交看法分為三派：

其一是，Primacists美國至上派，這是傳統共和黨外交菁英的意識形態，堅信美國可以、也應維護全球霸權，華府建制派與川普政府的國務卿龐培歐都屬這類。

其二是，Restrainers約束節制派，認為美國不應試圖監管世界，應轉而關注國內問題，他們與過去孤立主義者的想法類似，但不願承認自己是孤立主義者，這些人比較接地氣，一般共和黨選民都是這種想法，主要代表人物是川普自己與佛州州長德桑提斯。

其三是，Prioritisers中國優先派，是前兩派的折衷，認為美國沒準備好維持領導地位所需的巨額國防開支，也不願將亞洲拱手讓給中國，所以美國必須調整優先事項的次序，以對抗崛起的中國。日前訪台的前美國國防部副助理部長柯伯吉就鼓吹這套看法。

川普醞釀「第二次美國革命」

外傳可能出任川普白宮幕僚長的保守派智庫傳統基金會會長羅凱文正在草擬聯邦政府改革計畫，川普上台後將有「第二次美國革命」，具體項目包括削減聯邦政府權限，裁撤數千名公務員，改由效忠川普的人馬遞補，協助落實強硬路線的極右派政策。

外交政策方面，各派人馬也正摩拳擦掌，準備在國際上大幹一場，歐洲外交關係委員會最新一篇政策報告中，作者們將川普第二任第一年可能的六種政策狀況，用圍繞川普身邊這三派的互動推演，得出的結論讓人不寒而慄。這六種政策推演，除已知的美國在北約角色與中東布局等兩種，川普2.0將會加快、加大沿著川普1.0的方向去做以外，另外還有四種：

對烏援助當籌碼 逼俄烏和談

其一、烏克蘭和戰終局；川普其實很恨烏克蘭，他將自己被彈劾與連任失敗，甚至「掩飾」拜登兒子的醜聞都歸咎於澤倫斯基，而在政策方面，他的約束節制派本能，讓他號稱可在廿四小時內搞定俄烏停火，基本思路類似他第一任企圖與北韓接觸很像，就是要達成交易。

川普2.0的和談核心，是接受俄羅斯對目前占領烏克蘭領土的事實，而烏克蘭暫時不加入北約；具體方法則是先在二○二五年三月的預算案中，提出對烏克蘭相當的援助，然後警告基輔，若不參加烏戰和會，援助會沒有，同樣也警告莫斯科，若不同意來和會，美國對烏的援助會加倍。另警告歐洲國家必須加入這場和會並背書，否則美國將重新考慮對北約的安全承諾。

藉南海衝突 升高美中貿易戰

其二、南海美中衝突；現在看起來，南海仁愛礁所引發的美中衝突，要比台海的可能性更高，以上三派都視中國為美國安全利益最大威脅，但中國政策最可能由中國優先派主導。

在假想狀況中，共軍艦艇將菲國船隻撞沉，有八十五名菲國軍人死於船難，但川普不願在中國後院與共軍交戰，「為何要為了塊礁石而戰？」但他也不願示弱，內閣為此分歧；最後多數贊同，若不堅守對菲安全承諾，將鼓勵中方測試對台紅線，更會危及美國繼續使用菲國基地，這對台灣的應變計畫非常重要，最後川普決定提高美軍戰備程度，派艦隊與盟邦船艦聯合巡邏，並派匿蹤戰機Ｆ─35到仁愛礁上空巡航。

南海衝突同時給了川普機會重新升高美中貿易戰，除將中國進口貨一律加上百分之六十關稅，開始逐步禁絕從中國進口必要貨品的四年計畫，還要求歐洲國家配合美國對中施壓。

鬆綁油氣開採 啟動工業復興

其三、戰略工業政策；川普上任後會完全不顧氣候公約，要靠對石油與天然氣開採的完全鬆綁達成完全能源主導，徵收出口能源稅，以啟動美國工業復興，尤其著重耗能產業，像數據中心與水泥、鋼鐵業，該政策能完美地將外交政策與國內政策結合。

建立泛歐美的民粹跨國運動

其四、非自由國際聯盟；川普會建立一個泛歐美的民粹跨國運動，類似像以前的共產國際，部分國家已由類似意識形態的政黨當政，像義大利及匈牙利，但仍有些政黨希望經由美國協助，透過選舉取得政權，其中包括法國國民聯盟、德國另類選擇黨與波蘭的法律正義黨。

全世界對川普1.0都餘悸尚存，記憶猶新，但許多國家認為川普之前許多政策，說了也未必真的實踐，政府內還有很多「明理的大人」，不會讓最壞情況發生，對川普則是哄哄他、奉承他，也許三分鐘熱度過了，就會轉移注意力，反正四年很快就過去。

但川普2.0來勢洶洶，他一上台就會清除所謂「深層政府」與他作對的官員，指派對自己忠心的政務官，雷厲風行醞釀已久的「革命」措施，存心觀望的國家，恐怕最後會自討苦吃。