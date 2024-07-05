爆炸性影響未歇…辯論表現失常釀換帥風波 拜登沒心情過國慶日

美國人用煙火和盛宴慶祝7月4日國慶日的同時，總統拜登今天繼續面臨他與川普辯論後帶來的爆炸性影響，許多民主黨人希望拜登退選、更換候選人。

法新社報導，自從上週辯論以來，現年81歲的拜登一直難以平息黨內的恐慌情緒，但昨天他獲得各個民主黨籍州長的支持，他們赴白宮與拜登召開緊急會議。

然而，國慶日當天卻出現了具有潛在破壞性的新問題，「紐約時報」（The New York Times）報導，拜登告訴州長們，他需要多睡一些，計劃減少工作時數，尤其是晚上8時之後的活動。

根據「紐約時報」，兩名與會者透露這一消息，這可能會進一步加劇民主黨內部為11月總統選舉尋找替代人選的聲浪。

民調顯示共和黨籍的川普在上週辯論後，原本微幅領先拜登的優勢擴大了，拜登發現自己面臨前所未有的壓力，需要展現自己的領導能力。

拜登在今天播出的預錄採訪中向威斯康辛州公民媒體（Civic Media）承認，「我度過了一個糟糕的夜晚」。「我搞砸了，我犯了錯誤，這就是在台上的90分鐘。看看我過去3年半所做的事情。」

白宮堅稱拜登「絕對不會」退選。