普亭稱看過拜川辯論片段 仍偏好拜登當美國總統

俄羅斯總統普亭今天表示，他已經看過美國總統拜登（Joe Biden）及其對手川普（Donald Trump）辯論的片段，而他偏好拜登連任美國總統的想法不變。

普亭曾形容拜登比川普更好「預測」，但表示克里姆林宮準備好與贏得11月美國總統大選的任何一方合作。

路透社報導，普亭今天被國家電視台記者問及拜登還是川普比較好？他偏好拜登連任的想法在辯論會後有無改變？他又是否看過辯論會？普亭回答：「什麼也沒變。」

普亭曾數度表示比起川普更偏好拜登當美國總統，即使拜登曾以「瘋狂的混蛋」來形容這位克宮主人。

普亭說，他看了拜登和川普辯論的某些部分，但他有其它事情得關心，「我看了一些片段…但我有夠多事要做」。

今年81歲的拜登在辯論會上表現差勁，使得對他高齡和精神狀態的質疑成為選戰焦點。

另外，被問及川普聲稱若勝選將可迅速結束烏克蘭戰爭，普亭表示，俄方認真看待川普此番言論，但不清楚川普和平提案的細節。