「換登」壓力日增 紐時專欄作家群點名接棒人選

中央社／ 紐約4日專電
民主黨內「換登」聲浪不斷，副總統賀錦麗被認為是最有可能的替代人選。（美聯社）
民主黨內「換登」聲浪不斷，副總統賀錦麗被認為是最有可能的替代人選。（美聯社）

美國「紐約時報」6位專欄作家今天再度對總統拜登是否該繼續競選，以及可能的接棒者發表意見，包括副總統賀錦麗及密西根州、馬里蘭州與賓夕法尼亞州州長都被點名。

紐約時報（New York Times）社論與多位專欄作家在拜登（Joe Biden）辯論後隔日公開表達民主黨應換登的意見，紐時專欄作家布羅（Charles M. Blow）、度查特（Ross Douthat）、佛蘭契（David French）、紀思道（Nicholas Kristof）、保羅（Pamela Paul）與波爾葛林（Lydia Polgreen）6位專欄作家，再度集體對拜登的接棒者發表意見。

波爾葛林支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）順理成章接棒，她認為賀錦麗初選時相對低調，外界可能認為她試過挑戰總統大位但失敗了，不過初選與全國競選是兩回事。

她認為，眼前情況民主黨面對的是霸凌者，賀錦麗氣量十足，過去擔任檢察官時善於處理遊走法律的邊緣者，她必須上陣。

紀思道支持曾經訪台的密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）參選。他指出，密州是民主黨留在白宮的必爭之地，惠特梅爾曾輕易贏了兩屆州長，也會在重要搖擺州威斯康辛州及賓州表現優異，因她作風務實，亞利桑那州與喬治亞州的中間選民也會支持。

度查特指民主黨在大勢不利環境下應出奇招，西維吉尼亞州選出、現為無黨派的聯邦參議員曼欽（JoeManchin）應代表民主黨出戰。度查特去年就支持他以無黨籍身分參選，當時認為曼欽曾是民主黨中間派，應該投入選戰試水溫，但如今民主黨陣營唯一目標是阻止川普（Donald Trump）當選，曼欽會拿下關鍵兩黨之外的中間選票。

保羅支持政治新鮮人馬里蘭州州長摩爾（WesMoore）接棒。今年45歲的摩爾出身移民家庭，父母都是媒體工作者，摩爾畢業於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）與牛津大學（University ofOxford），曾參與阿富汗戰事，出版5本著作，是典型少數族裔在美國政商界成功的例子。

曾任紐時書評的保羅指出，沒人樂見兩位年邁候選人同場，年輕的摩爾可以動搖選情，激勵選民、贏得選戰、治理國家，並為民主黨注入新的領導。

佛蘭契支持屬民主黨溫和派的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。夏皮洛在賓州施政數度打破政黨界線，包括降低企業稅，共和黨選民視他為願意走出同溫層的溫和派。

佛蘭契認為夏皮洛有能力鎮定地、策略性拆解川普謊言，最重要的賓州是關鍵搖擺州，他在當地非常受歡迎。

在自由派媒體一片換登聲中，布羅堅持不該強迫拜登退選。他指出，換登派和他認為不該強換的理由相同，都不想見到川普再度當選，如果那是唯一目標，就要確認候選人能夠擊敗川普，但目前看不出有人可取代拜登。

川普 拜登 民主黨 紐約時報 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

拜登將秘密退選？川普私下嘲他「又老又爛」 笑賀錦麗：遜到爆

華郵：拜登弱？ 川普希望別退選 同步沙盤推演其他人選

拜登無畏逼宮誓選到底 民主黨州長現身力挺

民主黨最大金主也看不下去！Netflix創辦人籲拜登退選

相關新聞

「換登」壓力日增 紐時專欄作家群點名接棒人選

美國「紐約時報」6位專欄作家今天再度對總統拜登是否該繼續競選，以及可能的接棒者發表意見，包括副總統賀錦麗及密西根州、馬里...

拜登將秘密退選？川普私下嘲他「又老又爛」 笑賀錦麗：遜到爆

6月27日美國總統拜登和前總統川普的辯論會後，民主黨內「換登」聲浪不斷。英國每日郵報4日報導，有影片顯示，川普在高爾夫球...

拜登壓力增加...大量移民湧入恐成政治挑戰 美國委內瑞拉重新接觸

委內瑞拉當局今天表示，在華府恢復嚴厲制裁數月後，兩國現就「改善關係」達成共識並重啟談判。委內瑞拉大量民眾往北外逃，移民湧...

華郵：拜登弱？ 川普希望別退選 同步沙盤推演其他人選

華盛頓郵報3日報導，前總統川普與競選團隊都希望拜登總統不要退選，但同時對其他可能狀況同步展開沙盤推演，並且對副總統賀錦麗...

紐時爆拜登告訴盟友「考慮退選」白宮駁：消息不實

紐約時報3日報導，拜登總統對幾名重要盟友表示，了解若要搶救全面告急的選情，只有未來幾天時間能夠扭轉頹勢，拜登口風透露非常...

賀錦麗盟友 已私下討論接管拜登競選陣營

副總統賀錦麗的盟友開始討論，一旦拜登總統退選，將如何接管競選陣營；拜登6月底辯論失利後，3日首度與賀錦麗會面，兩人的午餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。