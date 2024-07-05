紐時民調：辯論後 川普領先擴大

紐約時報最新民調顯示，在上周總統選舉辯論後，共和黨前總統川普擴大領先優勢，在全國支持度上領先拜登六個百分點；此外，百分之七十四受訪者認為，拜登太老不能適任總統一職。

調查結果顯示，認為拜登無法勝任總統的選民，在辯論後升高五個百分點，達到百分之七十四；同樣憂心此事的民主黨支持者，在辯論後躍升八個百分點，達百分之五十九；獨立選民的民調結果接近共和黨支持者的看法，有百分之七十九憂心拜登過於年長。

已登記的選民中有百分之六十認為民主黨應該換將，百分之卅一支持拜登戰到底。

根據最新民調，川普的全國支持度為百分之四十九，拜登百分之四十三，辯論過後有百分之三的民眾倒向共和黨；進一步詢問已登記的選民，差距再次拉大，川普依然維持百分之四十九，拜登支持度只剩下百分之四十一。

在好感度部分，川普的好感度有百分之四十二，拜登僅有百分之卅六。

面對民主黨和共和黨兩位準總統候選人，調查顯示選民都不太滿意，被問到候選人人格特質與氣度是否適合成為總統，分別有百分之五十和百分之五十三的受訪者對拜登和川普投下反對票。

這項民調在六月廿八日至七月二日執行，共調查一五三二位已登記選民，抽樣誤差為正負二點八個百分點。