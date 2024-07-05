賀錦麗若接替拜登參選 有3優勢

美國總統拜登在辯論會的拙劣表現引發換將聲浪，副總統賀錦麗成為熱門接替人選。金融時報分析，賀錦麗能夠立即接手拜登的競選資金、非裔身分及支持墮胎權，是她的強項；不過，隱瞞拜登的健康狀況、移民問題上表現不佳，可能不利於其入主白宮。

報導指出，想在眾多對手中脫穎而出參選總統，需要金主支持，長期金援民主黨的金融大亨崔柯夫坦言，如果拜登退選，賀錦麗是最佳人選。

此外，賀錦麗還有直接繼承競選資金的優勢。根據美國選舉財務法，由於賀錦麗是拜登副手，如果拜登退選，數億美元競選資金可由賀錦麗接手；如果由其他人參選，程序上就會相當麻煩。

但部分華爾街金主不滿賀錦麗副總統任內表現，特別是她是隱瞞拜登心智健康狀況的共犯之一。報導引述華爾街人士看法，「賀錦麗不是金主的首選」；一名紐約金主更直白地說，「賀錦麗恐怕是場災難，我們寧可投票給只是口條不好的候選人」。

不過，若拜登退選卻不讓副手賀錦麗接替，可能引發種族問題爭議。其他呼聲高的接替人選如加州州長紐松、密西根州長惠特默都是白人，若由他們接替拜登，等於跳過第一位擔任副總統的非裔女性賀錦麗，非裔選民的不滿可能讓民主黨選情崩盤。

賀錦麗雖然獲得非裔選民青睞，但也讓她不願局限於自己身分，因此拒絕與種族、婦女議題相關的工作，最終只分到吃力不討好的任務：解決美國南部邊境的移民危機。二○二三年六月，賀錦麗接受「美國國家廣播公司」（ＮＢＣ）採訪，遭質疑何不親自走訪邊境，結果表現失常，最後僅能用尷尬地笑聲帶過，引來共和黨猛烈砲火攻擊。

不過，相較川普宣稱若奪回政權，將進一步限制墮胎權，賀錦麗支持墮胎的立場可望為其扳回一城，畢竟，這是民主黨最吸引中立選民的議題。