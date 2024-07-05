拜登表明選到底 力拚扭轉輿論

美國總統拜登辯論失利，民主黨熱議換將對戰代表共和黨的前總統川普。多家美國媒體報導，拜登三日無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，表明參選到底；拜登團隊認為，接下來幾日是扭轉輿論的關鍵時刻。

拜登三日致電民主黨的國會領袖，加入競選團隊會議，也會晤民主黨籍州長；紐約州長霍楚、明尼蘇達州州長沃茲和馬里蘭州州長摩爾會後表示，對話過程相當坦率，他們也向拜登與副總統賀錦麗忠實傳遞民眾的憂慮。

摩爾表示，他們依然跟拜登站在一起，拜登政府政績不容否認，即便現在落後，他們仍認為十一月選舉可以獲勝。

白宮發言人尚皮耶三日在例行記者會表示，拜登絕對沒有考慮棄選。

拜登本人及其核心人士都了解未來幾天異常重要，拜登將在賓州與威斯康辛州舉辦競選活動，並於五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）專訪，此外，拜登下周在華府作東，舉行北約峰會，是扭轉外界觀感重要機會。

ＡＢＣ報導，未來幾天將是拜登能否繼續選下去的關鍵時刻，拜登私下至少告訴兩位核心圈人士，他深知政治處境之艱，但仍自認是最可能打敗川普的候選人；拜登私下表示，他對下一步怎麼走保持開放態度。白宮副發言人貝茲否認ＡＢＣ的報導內容。

美國Politico政治新聞網報導，拜登私下承認競選總統的資格岌岌可危，他在內部會議說，「我正在競選，沒人要我退出，我沒有要離開，我會選到底，而且我們會贏。」

報導提到，在「換登」爭議中頻被提起的可能候選人、現任副總統賀錦麗在視訊會議時就坐在拜登身旁。賀錦麗說，「我們會遵從總統領導，我們要奮戰，且我們會贏。」

拜登顯然正在進行化解退選壓力的危機處理。到目前為止，已有二名民主黨議員呼籲拜登退選；民主黨的金主、串流平台Netflix共同創辦人黑斯廷斯呼籲拜登讓賢，讓更有活力的民主黨人擊敗川普，確保美國的安全與繁榮。