拜登壓力增加...大量移民湧入恐成政治挑戰 美國委內瑞拉重新接觸

委內瑞拉當局今天表示，在華府恢復嚴厲制裁數月後，兩國現就「改善關係」達成共識並重啟談判。委內瑞拉大量民眾往北外逃，移民湧入讓尋求連任的美國總統拜登背負壓力。

法新社報導，委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）的首席談判代表羅德里格斯（JorgeRodriguez）在社群平台X宣布，兩國在啟始會議上共同展現合作、促進雙方關係的意願，「雙方同意秉持相互尊重、建設性態度維持溝通」。

委內瑞拉與美國去年在卡達秘密協商，最終同意換囚；去年10月馬杜洛政府與反對派在巴貝多（Barbados）達成共識，同意在國際觀察員參與下於今年舉辦公開公正的選舉，之後美國中止對委國石油產業的部分制裁。

然而在馬杜洛禁止在野陣營的對手參加今年7月28日的大選並拒絕邀請國際觀察員後，美國今年4月恢復祭出制裁手段。

屬於左派的馬杜洛1日宣布，與長年敵方美國的談判將恢復。委內瑞拉在馬杜洛主政下，經濟狀況崩壞致使數百萬人向北外逃。

馬杜洛說，重啟談判的提議是由華府提出，委國政府經由兩個月審慎評估後同意美方要求。

路透社報導，在馬杜洛稱已同意在7月28日總統大選前與美國重啟直接談判後，美方官員2日表示，拜登政府對與委內瑞拉政府對話仍持開放態度。

美方官員們表示，美國先前就表示歡迎「在真誠態度下」的討論，但並未證實馬杜洛於1日晚間稱兩國已排定未來幾天內舉行會談的說法。

馬杜洛正尋求第3個總統任期，而華府對他會否履行承諾舉行公正、自由的選舉表達憂心。西方各國以可恥舞弊為由，拒絕承認馬杜洛2018年的勝選連任。

馬杜洛在7月28日的大選面對前資深外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）強力挑戰。在主要反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）遭委國最高法院取消總統候選人資格後，龔薩雷茲扛下反對派參選的大旗。

紐約時報指出，近幾個月來拜登政府盼從委內瑞拉內部改善經濟關係的念頭益發強烈，主要與數以十萬計的委內瑞拉人北上外逃，湧入的移民為拜登競選連任帶來巨大政治挑戰。

民調顯示龔薩雷茲的民調遙遙領先馬杜洛，但紐時認為，馬杜洛還有不少手段，包括操縱投票過程、計票時動手腳甚至挑起與鄰國緊張讓大選延後等，選戰仍充滿變數。