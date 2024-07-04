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拜登無畏逼宮誓選到底 民主黨州長現身力挺

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國紐約州、明尼蘇達州和馬里蘭州的民主黨籍州長今天表示，在與現任總統拜登坦率討論他上週不佳的辯論表現後，他們將支持拜登競選連任。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）在白宮會見拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）後告訴記者：「總統一直支持我們，我們也會好好支持他。」與會者包括24名民主黨籍州長以及華盛頓特區市長，有些人則透過線上參與。

摩爾表示，州長們坦率傳達選民認為拜登與共和黨競爭對手川普辯論表現不佳的意見，他說，在11月5日大選前顯然還有很多事情要做，但拜登已明確表示他將拚戰到底。

摩爾說：「總統…是我們的提名人，是我們政黨領袖。」

最近幾天，越來越多民主黨人討論81歲的拜登應該退出選戰。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，會後她感到滿懷信心，所有州長都承諾支持拜登。她說，拜登將「全力以赴贏得大選」。

民主黨州長協會（Democratic GovernorsAssociation）主席、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，雖然拜登辯論表現不佳，但他認為拜登適合擔任總統。

近12位州長親自出席這場會議，但會後只有3人接受記者訪問。

親自出席的加州州長紐松（Gavin Newsom）在社群媒體X貼文說：「我聽到總統今晚說，他全力以赴，我也是。」

拜登競選團隊表示，總統重申他在11月大選擊敗川普的決心，並討論了讓民主黨人當選的重要性。

川普 拜登 美國大選

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