民主黨最大金主也看不下去！Netflix創辦人籲拜登退選

美國總統拜登稍早向競選團隊表態將參選到底，甚至會見民主黨多州州長，鞏固黨內民心，但換將風聲仍未此停歇，連民主黨最大金主之一、影音串流平台龍頭Netflix的共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）都發聲呼籲拜登退選，強調應將參選機會讓給黨內其他人。

哈斯汀在寫給紐約時報的信件中表示，「拜登需要讓位，讓一位充滿活力的民主黨領導人來擊敗川普，這才能確保我們國家的安全和繁榮」，此番言論也讓他成為民主黨金主中最早公開表達看法的人之一。

儘管拜登和白宮皆表示沒有退選計畫，但哈斯汀的表態意味著現任總統的支持基礎又出現另一道裂痕。

報導指出，哈斯汀和妻子奎蘭（Patty Quillin）是在川普執政時期成為民主黨最大的捐助者之一，過去幾年一共捐贈超過2000萬美元（約新台幣6.5億），2020年競選期間也曾資助拜登多達150萬美元（約新台幣4884萬），其餘大部分則捐給幫助參眾兩院民主黨人的「超級政治行動委員會」（PAC）。

哈斯汀長期關注教育改革，而妻子奎蘭則特別注重種族正義，前者與加州州長、同時也是取代拜登呼聲最高的紐森（Gavin Newsom）關係密切，2021年更曾資助他300萬美元（約新台幣9765萬）。

哈斯汀大約在30年前共同創立了Netflix，目前則擔任執行主席，2023年1月辭去執行長的部分原因便是希望能將更多時間花在慈善事業、政治以及滑雪。