又有民主黨人跳出籲退選 義前總理憂拜登將選輸

美國總統拜登與對手川普辯論的災難級表現令人失望，海內外呼籲退選的聲浪高漲，如今有第2位民主黨籍現任國會議員敦促拜登退選，義大利幾位前總理也認為拜登應該棄選。

拜登的發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，拜登「絕對不會」退出角逐白宮大位的選戰。她說：「總統思緒清晰，他會繼續參選。」

多家媒體報導，拜登在與競選團隊和黨內工作人員通話時，堅稱將繼續競選。政治新聞網站Politico報導，拜登說：「沒有人可以把我趕走，我不會退出，我會參選到底，我們將贏得選戰。」

然而，民主黨國會議員開始公開表達他們的疑慮，繼德州聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）後，亞利桑那州聯邦眾議員葛里哈瓦（Raul Grijalva）成了第2位呼籲拜登退選的現任民主黨籍國會議員。

「紐約時報」報導，葛里哈瓦說：「如果他是候選人，我會支持他，但我認為還有機會尋覓其他人選。」

國外領袖也關注美國總統選情。義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）今天表示，拜登必須退出競選連任的選戰，否則川普肯定將重返白宮。

49歲的倫齊在2014年到2016年率領中間偏左政府，與美國前總統歐巴馬領導的政府關係密切，當時拜登是歐巴馬的副手。倫齊2016年曾在白宮接受奢華的國宴款待。

倫齊向路透社表示：「拜登將以美國總統的身分載入史冊，他達成很多具有重大影響的政績。但同時，如果他沒有退選，他將送給川普他所收過最棒的禮物。」

倫齊以足球作比喻，說在拜登作為對手的情況下，川普競選總統職位如「球門大開」般易如反掌。他說，民主黨人還有時間替另一位參選人造勢競選。

他說：「如果他們讓拜登出馬，我擔心這將是一場敗仗。」

倫齊說，如果川普擔任總統，將引發「難以預測」的後果，「民主黨人現在必須竭盡所能不要輸掉這場選戰。唯一的辦法就是換將」。

另一位中間偏左的義大利前總理、歐洲聯盟執行委員會前主席普羅迪（Romano Prodi）較為婉轉，但同樣感到擔憂。84歲的普羅迪比拜登年長3歲，早已退出活躍的政壇。

他向路透社表示：「唯一能決定拜登是否退選的人是拜登本人，但我看了那場辯論，我非常、非常擔憂。我可以察覺到美國人對局勢日益感到憂心，我可以理解這種擔憂。」

第3位中間偏左的義大利前總理雷塔（Enrico Letta）呼應那些看法，他向路透社表示，他覺得拜登應該「交棒給更年輕的人」，以抵擋川普再度當上總統帶來的「極度危險」。