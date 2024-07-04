美總統豁免權恐擴大 紐時：盟友憂政權將不再可靠

美國最高法院日前裁定總統公務行為享有豁免權，紐時今天引述多位學者分析指出，盟友對美國政權可靠性憂慮加深。不按常理出牌的川普可能當選、加上政治嚴重分歧，更加凸顯豁免權爭議性。

紐時報導，美國盟友原本就對即將到來的大選深感焦慮，最高法院的判決，擴大總統的行政權力，亞洲和歐洲等盟國領袖不僅要應對來自俄羅斯、北韓、中國領導人的威脅，還可能要面對一位不受限制的美國總統，不安感加劇。

日本慶應義塾大學（Keio University）法律系教授駒村圭吾（Keigo Komamura）表示，倘若美國總統能享有一定程度刑事豁免權、不受刑法約束，其他盟國的領袖便無法信任美國，也無法維持穩定的國家安全關係。

駒村圭吾認為，美國最高法院的判決予外界一種「美國總統可以凌駕於法律之上」的印象。「這樣講或許對美國有點無禮，但這與習近平在中國的情況沒有太大差別」，原有的法治已變成權力統治。

澳洲新南威爾斯大學（University of New SouthWales）法律系教授狄克森（Rosalind Dixon）表示，美國最高法院所裁定的總統公務行為免受刑事起訴，這項由法院定義出的模糊規範「與全球規範並不相符。

狄克森說，「我認為美國發展中的事件，有關美國最高法院裁決和美國總統大選的情況，美國盟友都應該嚴正關注」。

紐時指出，韓國過去8位總統，有4位在卸任後因貪腐或其他罪刑，受到監禁等法律制裁。國家領導者卸任後基本上沒有刑事豁免權。

倫敦國王學院（King's College London）國際關係系教授巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）說，韓國人因為無人能凌駕於法律之上，連總統也不例外而感到自豪。他話鋒一轉表示，美國總統似乎與一般民眾不同。

紐時另指出，儘管在一些國家，政治領導者享有豁免權，定義通常沒有如此廣泛。像是英國的國會議員享有政治言論的法律保護，卻無法免受刑法的約束。

紐時也提到，法律能否讓堅決留任的領導者下台是另一個問題。以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）之前因涉貪遭起訴仍頑強留任，引發抗議。

以色列瑞克曼大學（Reichman University）法律系教授席納爾（Adam Shinar）認為，美國最高法院的裁決基本上引入以色列自1951年來給予領導人的相似豁免權，但「美國總統數十年來一直享有實際上的豁免權」。

席納爾指出，過去在美國，沒什麼人在總統卸任後談論要對他們起訴，尼克森（Richard Nixon）的水門案可能是最接近的一次，不過繼任者福特（GeraldFord）在審判尚未進行前即赦免了尼克森。

席納爾認為，美國最高法院這次判決之所以讓國外感到特別急迫，主要是因為「川普可能再次成為總統」。由於川普對法律和規範的漠視、以及美國日益擴大的政治分歧和不信任，外界對最高法院的判決會比過去年代反應更為激烈。

席納爾說，「如果我們對政治權力機構的信任度在下降，同時間，政治人物的豁免權卻在擴大，這就會是一個問題」。