快訊

拜登突擊競選團隊視訊會議！明確表態「參選到底」

愈來愈熱迎周六小暑！專家：未來一段時間仍無颱風 高溫持續

美媒民調：總統選舉辯論過後 拜登、川普支持度差距擴大

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
紐約時報和錫耶納學院的最新民調顯示，在上周的總統選舉辯論後，共和黨的前總統川普（左圖）擴大領先優勢，在全國支持度上領先拜登（右圖）6個百分點。（美聯社）
紐約時報和錫耶納學院的最新民調顯示，在上周的總統選舉辯論後，共和黨的前總統川普（左圖）擴大領先優勢，在全國支持度上領先拜登（右圖）6個百分點。（美聯社）

紐約時報和錫耶納學院（Siena）的最新民調顯示，在上周的總統選舉辯論後，共和黨的前總統川普擴大領先優勢，在全國支持度上領先拜登6個百分點；此外，74%受訪者認為，拜登太老不能適任總統一職。

調查結果顯示，認為拜登無法勝任總統的選民，在辯論後升高5個百分點，達到74%；同樣憂心此事的民主黨支持者，在辯論後躍升8個百分點，共59%；獨立選民的民調結果接近共和黨支持者的看法，有79%憂心拜登過於年長。

已登記的選民中有60%認為民主黨應該換人選，31%支持拜登戰到底。

根據最新民調，川普全國支持度有49%，拜登43%，辯論過後有3%的民眾倒向共和黨；進一步詢問已登記的選民，差距再次拉大，川普依然維持49%，拜登支持度只剩下41%。

在好感度部分，川普的好感度有42%，拜登僅36%。

此外，調查發現，對拜登年紀和才智的疑慮正在升高，從年齡層、地域分布到意識形態的各族群，均多數認為81歲的拜登實在太老，不足堪當大任；79歲的川普也面對太老的質疑，但比率沒有拜登來得高。

在老態的議題上，已登記選民中有74%認為拜登太老不能適任總統，其中強烈同意這項看法的有53%；而認為川普太老不能適任總統的則有42%。

面對民主黨和共和黨兩位準總統候選人，調查顯示選民都不太滿意，被問到這個人的人格特質與氣度是否適合成為總統，分別有50%和53%的受訪者對拜登和川普投下反對票，認為望之不似人君。

調查反映美國選民最在意的議題分別為經濟（20%）、移民（14%）、候選人個人特質（10%），其餘包含美國民主、墮胎與通膨等等。

這項民調在6月28日至7月2日執行，共調查1532位已登記選民，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

紐時辯論後民調 拜登全美落後川普6個百分點

民主黨換人戰川普？ 拜登現身內部會議喊話穩軍心

紐時報導 拜登正在考慮是否退選

「幾乎在辯論台上睡著」拜登稱旅行讓辯論表現不佳 民主黨內部仍擔憂

相關新聞

拜登突擊競選團隊視訊會議！明確表態「參選到底」

正值外界質疑美國總統拜登是否能勝任總統工作之際，拜登與副總統賀錦麗3日無預警加入競選團隊的視訊會議，明確表態將參選到底。

民主黨換人戰川普？ 拜登現身內部會議喊話穩軍心

美國總統拜登辯論失利，民主黨熱議更換候選人對戰代表共和黨的前總統川普。美國政治新聞Politico報導，身處暴風中心的拜...

民主黨議員首見公開勸退 紐時：拜登慎重考慮是否退選

紐約時報三日以「拜登告訴盟友他正考慮退選」為題報導，美國總統拜登告訴一位重要盟友，經過上周災難性的辯論表現後，他知道如果...

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

根據路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)最新聯合民調，在前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama...

美媒民調：總統選舉辯論過後 拜登、川普支持度差距擴大

紐約時報和錫耶納學院（Siena）的最新民調顯示，在上周的總統選舉辯論後，共和黨的前總統川普擴大領先優勢，在全國支持度上...

開第一槍…民主黨議員投書媒體 要拜登退選

美國總統拜登上周辯論後，首度面臨自家議員勸退；德州聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）2日呼籲拜登退選，成為第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。