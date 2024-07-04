美媒民調：總統選舉辯論過後 拜登、川普支持度差距擴大

紐約時報和錫耶納學院（Siena）的最新民調顯示，在上周的總統選舉辯論後，共和黨的前總統川普擴大領先優勢，在全國支持度上領先拜登6個百分點；此外，74%受訪者認為，拜登太老不能適任總統一職。

調查結果顯示，認為拜登無法勝任總統的選民，在辯論後升高5個百分點，達到74%；同樣憂心此事的民主黨支持者，在辯論後躍升8個百分點，共59%；獨立選民的民調結果接近共和黨支持者的看法，有79%憂心拜登過於年長。

已登記的選民中有60%認為民主黨應該換人選，31%支持拜登戰到底。

根據最新民調，川普全國支持度有49%，拜登43%，辯論過後有3%的民眾倒向共和黨；進一步詢問已登記的選民，差距再次拉大，川普依然維持49%，拜登支持度只剩下41%。

在好感度部分，川普的好感度有42%，拜登僅36%。

此外，調查發現，對拜登年紀和才智的疑慮正在升高，從年齡層、地域分布到意識形態的各族群，均多數認為81歲的拜登實在太老，不足堪當大任；79歲的川普也面對太老的質疑，但比率沒有拜登來得高。

在老態的議題上，已登記選民中有74%認為拜登太老不能適任總統，其中強烈同意這項看法的有53%；而認為川普太老不能適任總統的則有42%。

面對民主黨和共和黨兩位準總統候選人，調查顯示選民都不太滿意，被問到這個人的人格特質與氣度是否適合成為總統，分別有50%和53%的受訪者對拜登和川普投下反對票，認為望之不似人君。

調查反映美國選民最在意的議題分別為經濟（20%）、移民（14%）、候選人個人特質（10%），其餘包含美國民主、墮胎與通膨等等。

這項民調在6月28日至7月2日執行，共調查1532位已登記選民，抽樣誤差為正負2.8個百分點。