紐時辯論後民調 拜登全美落後川普6個百分點

中央社／ 台北4日電

紐約時報今天公布美國總統選舉辯論後最新民調，總統拜登與前總統川普兩人全國支持差距再度擴大。民調詢問受訪者如果今天投票，當中49%可能投票選民會投給川普，領先拜登的43%。另外，高達74％的受訪者認為拜登太老不適合擔任總統。

紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）民調在6月28日至7月2日，總統辯論隔日開始進行，透過電話（93%為手機）以英語及西班牙語訪問1532名已登記選民，取樣誤差範圍為2.8%。

民調詢問，如果今天投票，候選人是拜登（JoeBiden）與川普（Donald Trump）你會投給誰。可能投票的受訪者49%會投給川普，拜登為43%，川普較一週前增加3個百分點。已登記選民受訪者差距更大，49%會投給川普，拜登為41%。這是紐時與謝納學院自2015年起進行相同調查，川普領先最大的一次。

調查顯示，受訪者不分年齡、區域、政治傾向與族裔，74%認為拜登擔任總統年紀太老，較辯論前增加5個百分點。當中民主黨支持者升高至59%，獨立選民為79%，已接近共和黨支持者的看法。

有趣的是，雖然受訪的民主黨支持者52%在辯論前支持拜登獲民主黨提名，辯論後降至48%，但調查顯示整體受訪者認為拜登應該選下去，這是因為更多共和黨支持者在辯論後希望拜登留下繼續和川普競選。

性別方面，川普在辯論中的硬漢形象，在可能投票的男性受訪者中，由領先拜登12個百分點暴增至23個百分點，當中以年輕及無大學學歷的男性增加最明顯。女性方面，拜登由領先川普5個百分點，小幅提高至8個百分點。

對於民調差距擴大，拜登團隊競選經理羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）回應，民調是一時的，有變動是可預期的。總幹事狄倫（Jen O’Malley Dillon）指出，內部民調顯示兩人差距在誤差範圍內，競選團隊早前已公布辯論後調查，拜登的數字緊追川普。

川普 拜登 美國大選

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