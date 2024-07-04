川普封口費案 法官延後判刑

美國最高法院判決前總統川普任內公務行為享有豁免權，讓川普已被定罪的封口費案承審法官決定延後宣判刑期。川普陣營也有意引用最高法院判決，推翻封口費案。

國家廣播公司新聞網報導，法院原定七月十一日宣判刑期，將延至九月十八日，也就是川普被共和黨全國代表大會正式提名為總統候選人後，才會被判刑，判刑日期離總統投票日還不到兩個月。

報導指出，川普團隊一日致函封口費案承審法官默欽，辯稱檢方錯誤使用川普「官方行為」證據，是最高法院禁止的豁免行為，強調檢方不能用任何有關官方行為的證據或證詞來起訴川普的非官方行為。

川普委任律師白朗奇和博夫說：「本案違反總統豁免原則，並造成行政部門自相矛盾的嚴重風險。」

為了進一步研議最高法院判決對封口費案量刑的影響，默欽二日致函川普律師團與曼哈頓檢察官白艾榮辦公室，同意延後宣判刑期，但也駁回辯方以豁免權為由駁回案件的嘗試。

白艾榮表示不反對延後判刑，但主張辯方若寄望豁免權判例推翻封口費案定罪，根本毫無根據。白艾榮強調：「絕大多數證據顯示此事純屬總統私人事務，只是為了隱匿令人尷尬的事件。付給成人片女星的封口費與總統官方行為毫無瓜葛。」

白艾榮指控川普在任內篡改個人內部紀錄，以掩蓋封口費事實。他指控川普為當選總統，在二○一六年大選投票日前，下令前律師柯恩付錢給成人片女星丹尼爾斯，避免性醜聞被公諸於世。

曼哈頓陪審團裁定川普封口費案有罪，犯下三十四項偽造商業紀錄罪，通常屬於輕罪，但本案升級為重罪，最高可判處四年徒刑，也可能改判緩刑、罰鍰或有條件獲釋。