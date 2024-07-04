幕僚：川普當選將調查拜登父子

美國最高法院判決總統的公務行為享有豁免權，前總統川普的幕僚表示，川普若當選將測試總統權力的界線，包括遞解無證移民、以效忠者取代現任雇員和官員、利用司法部對抗政敵並赦免國會暴亂分子等。

新聞媒體Axios報導，川普的幕僚透露，最高法院一日判決總統任內公務行為享有豁免權後，川普表示，若回鍋當總統，將即刻測試總統權力和政權界限，因為他知道國會和法院的限制比他第一個任期更寬鬆。

川普走馬上任後，閣員和助理都必須經過忠誠度預審。他將以前所未見的方式擴大總統權力，且因最高法院的判決而不必擔心懲罰或受限。

司法部向來與總統權力相互制衡，但川普可能集中司法權力，提名忠誠者擔任司法部長，威脅關押異議人士，還可要求立即停止涉及他的聯邦調查案件。

川普可能遞解非法入境的數百萬人，並援引「叛亂法」派兵封鎖南部邊境。

在華盛頓，川普將採用爭議的法律程序，開除數萬名被視為不忠的公務員，並利用預先審查制度，以忠僕汰換現任雇員或官員。

川普表示，他將對大多數進口商品徵收百分之十關稅，這可能引發貿易戰並提高短期通膨風險；但川普認為，這讓他能創造更好的貿易條件，進而讓消費者受惠。

此外，涉及二○二一年一月六日國會暴亂而遭定罪的許多罪犯可能獲得赦免，這是川普的競選承諾。川普認為這些人是愛國者，而非罪犯。

川普也將啟動對現任總統拜登父子的調查。紐時報導，川普在社群發貼文，矢言追訴政治對手，並轉發其他使用者呼籲關押其政敵的貼文。其中一篇貼文附上十五名現任和前民選官員照片，包括拜登、副總統賀錦麗、前副總統潘斯、參院共和黨領袖麥康諾、參院多數黨領袖舒默及前眾院議長裴洛西。

這些照片寫道：「一日入獄的應該是他們，而非巴農！」川普任內白宮資深顧問巴農因藐視國會定罪，被判坐牢四個月，一日開始在康乃狄克州聯邦監獄服刑。