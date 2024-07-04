民主黨議員首見公開勸退 紐時：拜登慎重考慮是否退選

紐約時報三日以「拜登告訴盟友他正考慮退選」為題報導，美國總統拜登告訴一位重要盟友，經過上周災難性的辯論表現後，他知道如果無法在未來幾天讓公眾相信他能勝任總統工作，他可能無法挽救自己的候選人資格。

這名未具名盟友強調，拜登仍在爭取連任，但他明白，接下來幾次露面一定要順利，包括定於周五接受美國廣播公司新聞台的採訪以及在賓州和威斯康辛州的競選活動。

這位盟友表示，「他知道如果他再有兩場活動像那樣，到周末我們就會處於不同的境地」。這名盟友指的是拜登在辯論中猶豫不決、注意力不集中的表現。

這段談話首次公開表明，在上周四辯論台上的毀滅性表現後，拜登正在認真考慮是否可以恢復。人們愈來愈擔心他能否選下去以及他是否可以再擔任四年總統。

拜登的一名高級顧問也要求匿名討論這一情況，他表示拜登「很清楚他面臨的政治挑戰」。不過白宮發言人貝茲說：這個報導完全錯誤。

美國德州民主黨聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）二日發表聲明，呼籲拜登總統退選，成為第一個公開勸退拜登的民主黨國會議員。緬因州聯邦眾議員高登（Jared Golden）跟進，投書媒體稱拜登辯論表現不佳「並不令人意外」，「幾個月來情勢已趨於明朗，川普會贏，我覺得沒關係」，因為美國民主經得起考驗。

拜登上周在首場電視辯論表現不佳，許多民主黨官員與國會議員對於是否換將私下議論紛紛，杜蓋特是第一個出面具名公開要求拜登退選的民主黨眾議員。

七十七歲的杜蓋特在二日聲明中讚揚拜登的政績，但指出「許多美國人對於這次大選的投票選擇感到不滿意」。

杜蓋特說，他的選區就是當年詹森總統的國會選區，「詹森曾在非常困難的處境下，做出退選的痛苦決定，拜登總統應該效法」。