紐時報導 拜登正在考慮是否退選

紐約時報3日以「拜登告訴盟友他正考慮退選」為題報導，美國總統拜登告訴一位重要盟友，經過上周災難性的辯論表現後，他知道如果無法在未來幾天讓公眾相信他能勝任總統工作，他可能無法挽救自己的候選人資格。

這名未具名盟友強調，拜登仍在爭取連任，但他明白，接下來幾次露面一定要順利，包括定於周五接受美國廣播公司新聞台的採訪以及在賓州和威斯康辛州的競選活動。

這位盟友表示，「他知道，如果他再有兩場活動像那樣，到周末我們就會處於不同的境地」。這名盟友指的是拜登在辯論中猶豫不決、注意力不集中的表現。

這段談話首次公開表明，在上周四辯論台上的毀滅性表現後，拜登正在認真考慮是否可以重整旗鼓。人們愈來愈擔心他能否選下去以及他是否可以再擔任四年總統。

拜登的一名高級顧問也要求匿名討論這一情況，他表示拜登「很清楚他面臨的政治挑戰」。

白宮發言人貝茲則說，這個報導完全錯誤。