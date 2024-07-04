開第一槍…民主黨議員投書媒體 要拜登退選

美國總統拜登上周辯論後，首度面臨自家議員勸退；德州聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）2日呼籲拜登退選，成為第一個公開勸退拜登的民主黨國會議員。緬因州聯邦眾議員高登（Jared Golden）跟進，投書媒體稱拜登辯論表現不佳「並不令人意外」。

路透則引述消息人士說法，若拜登決定不再競選連任，現年59歲的副總統賀錦麗是接替他的首選人選。

拜登上周在首場電視辯論表現不佳，許多民主黨官員與國會議員對於是否換將私下議論紛紛，杜蓋特是第一個開槍的同黨同志。杜蓋特在2日聲明中讚揚拜登政績，但指出「許多美國人對於這次的投票選擇不滿意」。

杜蓋特說，他的選區就是前總統詹森的選區，「詹森曾在非常困難的處境下，做出退選的痛苦決定，拜登總統應該效法」。

高登同日則投書緬因州當地媒體「班戈每日新聞」指出，對於拜登辯論表現並不意外，因為「幾個月來情勢已趨於明朗，川普會贏，我覺得沒關係」，因為美國的民主經得起考驗，「我拒絕加入一場拿川普將終結民主制度來恐嚇選民的選戰」。

另據路透報導，了解當前情況的拜登競選團隊、白宮和民主黨全國委員會的七位資深消息人士透露，在所有替代人選中，賀錦麗的知名度最高，在可能被認真考慮做為候選人的民主黨人中，她的民調支持率也最高。

在2日公布的路透／益普索民調中，賀錦麗的支持率為42%，較川普落後1個百分點。同日CNN公布的民調則顯示，四分之三的選民認為民主黨若換掉拜登，派其他候選人出戰，較有可能在今年總統大選獲勝。

CNN這份民調還詢問拜登的潛在替代人選，其中以賀錦麗的表現最佳，在與川普的假設對決中，45%的登記選民支持賀錦麗，47%支持川普；5%的受訪者表示會選擇其他人。

此外，賀錦麗已通過國家公職審查。另外，美國眾議員、對拜登2020年勝選起關鍵作用的南卡州眾議員克萊本（Jim Clyburn）告訴MSNBC，如果拜登退選，他將支持賀錦麗成為民主黨候選人。