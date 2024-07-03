「幾乎在辯論台上睡著」拜登稱旅行讓辯論表現不佳 民主黨內部仍擔憂

（德國之聲中文網）美國總統喬·拜登（Joe Biden）近日表示，上周在與川普（Donald Trump）的辯論中表現不佳是因為頻繁的國際旅行導致的疲勞。他在一次籌款活動中說：「我幾乎在辯論台上睡著。」

拜登解釋說，他在辯論前決定繞世界旅行，穿越了很多個時區，沒有聽從工作人員的建議，這導致了他的疲勞。「這不是借口，但這是一個解釋，」拜登補充道。

拜登最近的旅行包括參加法國的諾曼底登陸紀念活動和義大利的七國集團（G7）會議，還前往了加利福尼亞、華盛頓特區和大衛營。

民主黨內部反應

副總統賀錦麗（Kamala Harris）在接受CBS新聞採訪時表示，她為與拜登一起競選感到自豪，並堅信能夠再次戰勝川普。她強調：「喬·拜登是我們的候選人，我們曾打敗過川普，這次也會再贏。」

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱，拜登沒有退選的打算，並希望翻過這一頁。她表示：「我們希望盡快翻過這一頁，繼續向前。」

拜登的辯論表現引發了民主黨內部的廣泛討論和擔憂。德克薩斯州眾議員勞埃德·多格特（Lloyd Doggett）成為首位公開呼籲拜登退出競選的民主黨國會議員。他表示：「拜登有機會鼓勵新一代領導人通過開放的民主程序來團結我們的國家。」

一些民主黨人對拜登的表現和團隊的透明度提出了質疑。羅德島州民主黨參議員謝爾登·懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）在接受地方電視台採訪時表示，他對辯論中拜登和川普的表現感到「震驚」。

民主黨眾議員詹姆斯·克萊本（James Clyburn）敦促黨內保持冷靜，並支持拜登繼續競選。克萊本表示：「我們需要拜登在我們的競選活動中起到核心作用。」

民主黨內部對於如何處理這一局面存在分歧。部分人認為拜登應繼續參選，而另一些人則擔心他的表現可能影響選民熱情，進而影響民主黨的整體選情。

部分民主黨議員認為，拜登需要通過接受更多媒體採訪來向公眾展示他的能力和健康狀況。眾議員南希·裴洛西（Nancy Pelosi）建議拜登和川普都應該接受健康和認知能力測試。

拜登的應對措施

白宮宣布，拜登將在未來幾天會見國會領導人和民主黨州長，接受電視採訪，並召開新聞發布會。白宮新聞秘書表示，拜登計劃向美國人民展示他的執政能力，並拒絕接受認知測試的建議。

拜登的家人敦促他繼續參選。第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）和兒子杭特·拜登（Hunter Biden）表示，他應該繼續戰鬥。杭特·拜登在華盛頓慶祝7月4日假期，並與父親進行了簡短的會面。

儘管辯論表現不佳，拜登在辯論後的一次活動中表示，他知道自己不是年輕人了，但他知道如何履行總統職責。他的支持者擔心，下一次的失誤可能會再次引發選民對其執政能力的質疑。

一些民主黨議員對拜登的辯論表現表示擔憂，認為這不僅影響到他的競選，還可能影響到其它即將到來的競選。眾議員邁克·奎格利（Mike Quigley）在接受CNN採訪時表示，他希望拜登認識到這一點。

拜登計劃在本周末接受ABC的喬治·斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）採訪，這是辯論後的首次媒體亮相。此外，拜登還計劃前往威斯康星州和費城，並將在華盛頓舉行的北約峰會上舉行新聞發布會。

白宮還計劃召開全體員工會議，以提高士氣，並讓高級團隊保持專注於治理工作。拜登的競選團隊內部正在討論如何應對辯論後留下的不良印象。

拜登的支持者認為，媒體應更多關注川普在2020年大選結果和其他問題上的錯誤言論，而不是僅關注拜登的健康狀況。

儘管面臨壓力，拜登表示將繼續競選，並希望能夠通過接下來的活動和媒體亮相重新贏得選民的信任。

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