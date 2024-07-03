「川普會贏沒關係」民主黨眾議員公開唱衰拜登 稱國會角色更重要

美國總統拜登在首場辯論會表現欠佳，引發民主黨內恐慌，同黨眾議員的焦慮也開始蔓延。繼德州的聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）開第一槍公開呼籲他退選後，溫和派的緬因州聯邦眾議員高登（Jared Golden）也投書當地報紙，認為川普將勝選，他「覺得沒關係」。

「國會山莊報」報導，2019年首度當選連任至今的高登投書班戈日報（Bangor Daily News），題為「川普將贏得選舉，民主將會沒事」。他說，對於拜登的辯論表現，他並不像黨內其他人一樣驚慌失措，原因在於，他認為今年總統選舉的結果幾個月來一直很明確，「雖然我不打算投給他，但川普將會贏，而我覺得沒關係」。

高登寫道，黨內其他人擔心，如果川普贏得大選，民主將受到威脅，但他拒絕川普將推翻美國民主的想法。高登認為，對川普獲勝敲響警鐘，忽視了已有250年歷史的美國實力，「不同於拜登和許多其他人，我拒絕加入一場拿川普將終結民主制度來恐嚇選民的選戰」。

高登曾是美軍陸戰隊員，在伊拉克和阿富汗服役。他指出，國會暴亂事件是一個「黑暗的日子」，但警察、法官、州的選務官員與國會議員都跟美軍一樣，一起捍衛民主，「這次選舉事關經濟，而不是民主。談到我們的經濟時，國會的角色遠比誰入主白宮更重要」。

高登相信，川普將再次入主白宮，國會議員不只要追究他的責任，而且還要跟他合作，「我敦促大家，選民、民選官員、媒體和所有公民，忽視閒聊階層的恐嚇戰術和政治空想，我們不需要密室裡的政黨人士來拯救我們。沒有他們，我們也可以捍衛我們的民主」。

高登準備在今年大選爭取連任。根據無黨派的庫克政治報告（Cook Political Report），高登在緬因州第2國會選區面臨五五波；川普上次大選以6%的差距，在這一區勝出。