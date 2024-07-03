民主黨臨陣換將機率低…但過半選民認換人勝算高 外媒盤點傳聞人選

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中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
雖然美國總統拜登退出2024大選的可能性依舊不高。 路透社
雖然美國總統拜登退出2024大選的可能性依舊不高。 路透社

雖然美國總統拜登退出2024大選的可能性依舊不高，仍無法斷絕關於其替代人選、源源不絕的臆測聲浪。法新社盤點民主黨有哪些可能人選可以取代拜登，代表該黨於11月角逐白宮大位。

美聯社報導，在檯面下，份量足以取代拜登的幾位人選，包括加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）等都在進行非正式對話，商討萬一拜登突然宣布退選，接下來該採取哪些步驟。

根據參與討論的民主黨金主，這類對話也包括可能的競選搭檔，被點名的可能副手人選包括肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）和加州聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）。

在6月27日首輪辯論會過後，美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調機構SSRS所做的民調顯示，無論是拜登的支持率，或是表示會在11月大選把票投給他的美國選民占比，皆未出現有意義的變化。

然而，高達3/4的美國選民以及過半的民主黨選民都認為，民主黨若推舉其他總統候選人，勝算會高得多。

以下為法新社彙整傳聞所提到、可能的拜登替代人選。

● 賀錦麗

賀錦麗是現任副總統，因此是明顯的替代人選。

59歲的賀錦麗生涯寫下許多第一，父親是牙買加人、母親是印度人的她，起初是首位出任加州檢察長的非裔和女性，接著成為首位出身南亞的聯邦參議員，如今她是美國史上第一位出任副總統的女性和亞非裔。

她擔任檢察長期間素以雷厲風行著稱。鑒於2024大選預料將聚焦在犯罪和移民兩大議題上，其處事風格或將有加分效果。

不過，部分進步派民主黨人不贊同她的輕罪重罰原則，並稱這會影響弱勢族群。

● 紐松

根據規定，一旦總統候選人宣布退選，並非由副手自動頂替。這說明了加州州長紐松的名字為何老是出現在「換拜」的替代人選名單之中。

56歲的紐松目前為止都堅定支持拜登，還說選前換將聲浪「對我國民主沒有幫助」。

不過，紐松並未隱藏自己的總統夢。近幾個月來他不僅更勤跑海外行程、投放宣揚政績的廣告，更砸下數百萬美元在政治行動委員會上，讓他將於2028年出馬角逐總統的臆測不逕而走。既然如此，何不2024就出來選？

● 惠特梅爾

另一個可能人選是52歲的密西根州長惠特梅爾。

密西根州擁有強大的勞工階級人口，也是非裔和阿拉伯裔美國人的主要聚集地，這些都是拜登亟欲拉攏的選民。

鑒於密西根州是11月5日大選的兵家必爭之地，對支持者來說，這正是力挺惠特梅爾成為總統候選人最有力的論點。

惠特梅爾本人則駁斥任何出面競選總統的臆測，稱自己「很驕傲地支持拜登出任候選人」，並說：「我百分之百支持他出面打敗川普。」

● 夏皮洛（Josh Shapiro）

夏皮洛（Josh Shapiro）是今年大選最大搖擺州賓州的州長。

51歲的他於2022年11月以壓倒性勝利當選州長，2023年初走馬上任，過去曾兩度獲選為賓州檢察長。

夏皮洛是傑出的演說家，自稱是中間派。這兩項特質都可能把他推上聯邦層級的公職。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗 辯論會

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