總統辯論落幕 民調：三分之一民主黨人認為拜登應退選

民調顯示，美國總統拜登上週與共和黨籍前總統川普辯論後，1/3的民主黨人認為拜登應該結束競選連任，但在與川普的假設對決中，沒有一位著名當選民主黨人的表現優於拜登。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）這場為期兩天的民調發現，78歲的川普與81歲的拜登仍獲得40%的登記選民支持，顯示總統辯論結束後，選民對拜登的支持率並沒有流失。美國總統選舉日落在11月5日。

在向受訪者提出的大咖民主黨人名單中，只有前總統歐巴馬的妻子蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）的表現優於拜登，在假設的對決中，蜜雪兒‧歐巴馬以50%的支持率勝過川普。蜜雪兒‧歐巴馬2018年出版了暢銷的回憶錄「成為這樣的我：蜜雪兒‧歐巴馬」（Becoming），她已一再表明無意參選總統。

民調中約32%的民主黨人認為，總統辯論結束後，拜登應該放棄競選連任。在辯論期間，拜登一直結結巴巴，且未能精力充沛地回應川普的攻擊，包括多項不實說法。

川普有自己的政治責任需要面對，但與他試圖推翻2020年敗選結果有關的刑事案件目前告一段落。在激烈膠著的選情中，這兩位候選人都無法承受失去相當一部分基本盤的支持。

民主黨選民長期以來對拜登競選連任存有疑慮。路透社/易普索1月進行民調時，當時民主黨仍在進行初選，49%的民主黨人認為他2024年不應再度競選。

拜登已矢言將繼續參選。然而根據民調結果，如果拜登退選，可能取代他的民主黨替代人選，在對上川普的對決中，表現只會跟拜登一樣，或者更糟。

舉例來說，副總統賀錦麗（Kamala Harris）落後川普1個百分點，為42%對43%，這樣的差距落在民調3.5個百分點的誤差範圍內，顯示就統計數據而言，賀錦麗的表現與拜登不相上下。