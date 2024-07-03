拜登健康狀況引疑慮 自家議員公開呼籲退選

美國總統拜登上週辯論後首度面臨自家議員呼籲他退選，多名因為他辯論表現欠佳感到震驚的民主黨人今天敦促他公開自身的心智健康狀況。

法新社報導，81歲的拜登上週與前總統川普進行電視辯論時多次結巴，且似乎斷了思路，讓外界更加擔憂他年邁無法勝任總統職務，部分支持者相繼表達疑慮。

聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）成為首位公開呼籲拜登讓賢的民主黨籍國會議員，他希望拜登「做出痛苦、艱難的退選決定」。

黨內大老、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在聲明中說，詢問拜登的辯論災難是否顯示更深層的問題而不是一次性事件，實屬「合理」。

拜登自辯論以來未接受直播專訪或舉行記者會，意味著他不必再次在壓力下發表沒講稿的評論。

美國廣播公司新聞網（ABC News）宣布他在5日接受專訪，首批節錄訪問會在當天播出。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天坦言，當晚的辯論對拜登來說是「不順利的一夜」，但也說拜登「知道如何（從逆境中）東山再起」。

她告訴媒體：「我們明白，我們不會否認大家看到的情況…我認為總統的政績當然已不言而喻。」

她對於有關拜登需要認知測驗的問題不予理會，僅說拜登將與民主黨高層談話，然後下週將在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間舉行記者會。