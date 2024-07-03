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又有理由？辯論表現被罵到臭頭 拜登首度回應：時差導致腦袋鈍

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登上周在首輪總統辯論失利，引爆黨內外呼籲換人風波。法新社
美國總統拜登上周在首輪總統辯論失利，引爆黨內外呼籲換人風波。法新社

美國總統拜登上周在首場總統辯論中失利，引爆黨內外呼籲換人風波。對此，拜登2日首度回應，將辯論表現不佳怪罪於「時差」，稱辯論前在全世界趴趴走，導致「腦袋不太靈光」。

現年81歲的拜登2日晚間在維吉尼亞州一場私人募款活動中解釋，「我沒有聽我幕僚的話，然後我差點在講台上睡著。」

但拜登最後一次出訪回國是6月15日，距離6月27日的大選辯論還有近2周時間。此後，拜登還在華府近郊的「大衛營」待了6天，為辯論進行特訓。

拜登表示，「這不是藉口，而是解釋。」他並替自己表現致歉，稱贏得連任「至關重要」。

據了解，拜登6月在2周內出訪歐洲兩次，6月15日剛從義大利G7峰會趕回國後，便立即與前總統歐巴馬出席在加州洛杉磯舉行的募款大會，隔日才返回華府。

白宮官員先前曾表示，拜登辯論當天感冒，因此出現聲音沙啞、咳嗽等症狀。但拜登2日演說時未提及任何疾病。白宮發言人當天稍早表示，他在辯論期間沒有服用任何感冒藥。

紐約時報援引一名熟悉拜登行程的消息人士說法稱，拜登每天上午11時後開始辦公，每天都有時間小睡。但拜登發言人巴茲（Andrew Bates）回應，總統在大衛營特訓後，每天在上午11時前就上工。

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