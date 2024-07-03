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選民質疑聲浪高漲 裴洛西促拜登證明自己適任

中央社／ 舊金山2日專電

美國總統拜登在首場辯論表現不佳，掀起換帥討論。前聯邦眾議院議長裴洛西今天重申相信拜登適任，卻也首度公開表示，選民對拜登質疑是合理的，拜登應向選民證明自己有能力競選連任。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，裴洛西（Nancy Pelosi）是首位公開承認拜登（JoeBiden）的辯論表現，可能對競選產生負面影響的民主黨大咖，並可能開啟民主黨政治人物陸續表態大門。

民主黨籍德州聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）隨後呼籲拜登退選。

2024美國總統大選首場辯論27日舉行，81歲的拜登面對78歲的共和黨對手川普（Donald Trump）出現口齒不清等狀況。民主黨多位大咖第一時間出面緩頰。裴洛西30日告訴美國有線電視新聞網（CNN），「要緊的並非辯論表現，而是任內表現」。

她今天接受微軟國家廣播公司（MSNBC）「密契爾報導」（Andrea Mitchell Reports）訪問時，同樣先強調拜登任內通過多項關鍵重要立法。

她說，她所知的拜登是位具有遠見、知識、判斷力，以及戰略思維的領導者。選民對總統候選人的智力和健康狀況提出質疑是合理的，「這是一次性的表現，還是一種狀況？」不管是套用在拜登或是川普身上，都是一個合理的問題。

主持人追問，拜登是否該出面向質疑他的人證明自己能夠正常受訪，舉行記者會，在沒有提示狀況下也能有好表現。裴洛西說，「我的建議是他（拜登）應該接受一些訪問，由嚴謹的記者進行...沒有任何限制，可以提出任何問題」。

她力促拜登，「展示你的價值，展示你的知識，展示你的判斷力，展示你對美國人民的同理心……我認為他們（團隊）有必要這樣做」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）今天宣布，拜登5日將接受主持人史蒂法諾普洛（GeorgeStephanopoulos）的訪問，為辯論後首次。另外，拜登也將在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間召開記者會。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）針對裴洛西的發言指出，每年都有發布醫療團隊對總統所做的詳細健康報告，至於認知測試，醫療團隊認為沒有必要在此情況下進行，「我們能理解，那是個糟糕的夜晚」。

川普 拜登 美國大選 裴洛西

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