助攻選情？川普「封口費」案 延至拜川第二次辯論後判決

美國紐約曼哈頓法官2日決定，前總統川普5月遭34項刑事定罪的封口費案，延至9月18日判決，並已同意暫停訴訟程序，以評估最高法院就總統刑事起訴豁免權裁決可能帶來的影響。

由於美國最高法院1日裁定川普在總統任內行為具有豁免權，紐約法官莫城（Juan Merchan）2日裁定，原定7月11日展開的川普「封口費案」庭審，將延後至9月辯論結束後再判決。美國總統大選第二次辯論表定於9月10日舉行。

屆時距離11月5日總統大選僅剩1個半月，此舉可能代表，川普有機會在封口費案及其他面臨的刑事案中完全脫罪。

川普在社群平台發文指，刑事起訴豁免權裁決，是對美國正義發出響亮且明確的訊號，稱最高法院的裁決讓他「完全洗脫罪名」，並「終結對他的獵巫行動」。

川普今年5月在紐約遭定罪，成為美史上第一位被定罪的前總統。他被判犯下34項偽造商業紀錄罪，以掩蓋他在2016年大選前夕與一名成人片女星有染而支付的封口費。