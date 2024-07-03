拜登出狀況 紐時：沒備案的民主黨有5大問題

美國民主黨讓高齡八十一歲的拜登總統角逐連任，卻沒有針對可能意外狀況擬備案。紐約時報一日分析，民主黨一步步邁向危機的道路，黨內高層現在猛然驚覺「怎會走到如此地步」，問題的答案則頗為複雜。

拜登六月廿七日晚間電視辯論表現被形容是「災難」，結束後在第一夫人吉兒攙扶下離開講台。民主黨前參議員麥卡斯基爾接受MSNBC訪問時說，不得不提出一個「難以啟齒且令人難過」的問題，「我們怎會走到如此地步？」

紐約時報分析，麥卡斯基爾的大哉問，答案涉及歷史背景、結構缺失，民主黨理念之爭及世代分裂，還有拜登的個人因素。

拜登幕僚信心滿滿

報導指出，拜登身邊圍繞著由家人與極少數長年幕僚組成的核心圈，為爭取連任敲鑼打鼓，民主黨高層礙於情面配合，或在幾次有機會說服拜登退休的關鍵時刻遭邊緣化；拜登二○二○年在民主黨初選後來居上並贏得大選、民主黨二○二二年期中選舉表現比預期強勁，都讓拜登核心幕僚信心滿滿。

高層無人勸退拜登

對於讓拜登爭取連任，民主黨內沒有任何高層質疑或私下準備備案。前總統歐巴馬及前總統柯林頓夫婦雖然都夠分量，能勸拜登退休或提議替代方案，但他們與拜登核心圈關係並不密切，不願意參與要求拜登退休的敏感話題。

質疑聲音遭罵不忠

曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德、助柯林頓一九九二年勝選的民主黨策士卡維爾，都曾質疑拜登是否該連任，但遭黨內人士抨擊，還被拜登幕僚痛罵不忠。

有志之士都被勸退

一度想出馬挑戰拜登的有志之士，則在黨內高舉團結大旗之下紛紛退場。從過去先例看來，挑戰現任總統幾乎毫無勝算，況且拜登擁有鞏固的基本盤，特別是非洲裔選民。

年輕世代去哪裡了

報導指出，民主黨向來強調年輕化、有前瞻性等特質，在地方、各州及聯邦都有年輕世代優秀人才，包括市長、州長、國會議員及內閣閣員，因此如今狀況更令人詫異。麥卡斯基爾說，五十九歲的副總統賀錦麗與五十六歲的加州州長紐森都為拜登緩頰，卻讓美國民眾質疑，「這兩個人為何不選？」