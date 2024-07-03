壓換將聲浪 民主黨擬提前提名拜登

彭博社報導，美國民主黨全國委員會（DNC）考慮提早於七月中旬正式提名拜登總統為民主黨二○二四年總統大選候選人，以消除黨內換將聲浪。

八十一歲的拜登六月廿七日和對手川普進行首場辯論，拜登表現不佳，不僅引發黨內人士焦慮，換將呼聲漸漲。彭博社報導，DNC考慮提早於七月中旬正式提名拜登，確保他代表民主黨出征並消弭黨內雜音。

匿名知情人士透露，民主黨可能於七月廿一日提名拜登，屆時民主黨全國代表大會的資格審查委員會將召開視訊會議。

民主黨全代會將於八月十九日舉行，依照往例，黨代表會在全代會正式提名拜登為民主黨總統候選人。但今年俄亥俄州州法規定，總統候選人認證截止日為八月七日。民主黨先前就已表明將提前提名拜登，確保他出現在俄亥俄州選票上。

拜登首場辯論失利後，不少黨內人士與媒體呼籲換將，而在全代會前提名拜登，不僅是因應俄亥俄州規定，也有助團結黨內力量。

民主黨全國委員會公關主任博格林說，提前確認提名拜登，和他的辯論表現無關，而是因為俄亥俄州共和黨人操弄州法，試圖阻止拜登參選，「幾周來我們一直表明，民主黨將在全國代表大會之前，召集黨代表舉行虛擬唱名投票」，確認拜登提名。

民主黨全代會的平台委員會訂十六日開會，章程委員會會議則於十九日舉行，資格審查委員則訂廿一日開會，前述視訊會議都會透過YouTube頻道播放，其中章程委員會聯合主席小羅斯福表示，委員會十九日開會時將確認虛擬投票程序。

拜登踏入華府政壇五十年，在黨內建立深厚人脈。他首場辯論失利後，黨內大老先後發聲力挺拜登，怒駁換將呼聲。

拜登在初選中贏得百分之九十九黨代表支持，凸顯他在黨內的龐大影響力；拜登的親信和盟友上周末在各大新聞台節目中，同時為拜登護航；他上周末在紐約和新澤西州出席競選造勢活動時，向金主保證能打贏連任選戰。

共和黨方面，川普二○一六年大選時付封口費給成人片女星案，被判有罪，訂七月十一日宣判刑罰。共和黨全國代表大會訂十五日在密爾瓦基舉行，將正式提名川普參選總統。