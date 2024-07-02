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拜登退選未必對自己有利 川普步步為營不跟著起鬨

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國民主黨針對總統拜登（左）是否應該退出11月的大選而爭吵不休，共和黨參選人川普（右）則是步步為營，不在這項議題上搧風點火。 美聯社
美國民主黨針對總統拜登（左）是否應該退出11月的大選而爭吵不休，共和黨參選人川普（右）則是步步為營，不在這項議題上搧風點火。 美聯社

美國民主黨針對總統拜登是否應該退出11月的大選而爭吵不休，共和黨參選人川普則是步步為營，不在這項議題上搧風點火。

法新社報導，拜登上星期與川普辯論的表現，推升各界對他過於年邁、不再適合執政的關切。而這原本是共和黨陣營最急於向選民凸顯的問題。

然而，川普陣營如今卻大為收斂，不再強打81歲拜登應該退選議題。

多位專家表示，民主黨若在大選前短短數月臨陣換將，不僅會讓自己陷入不確定的泥沼之中，對川普來說也不見得沒有風險。

美國布朗大學（Brown University）政治學教授希勒（Wendy Schiller）告訴法新社：「川普絕對希望拜登當他的競爭對手，就像拜登陣營向來希望對手是川普一樣。」

她說：「他們從對方弱點上，看到（對自己選情）實際優勢。」

不跟著起鬨要求拜登退選，讓川普有機會讓媒體焦點從他的官司轉移到民主黨內部激烈分歧上。

共和黨策士彭季恩（Ron Bonjean）說：「民主黨現在在自掘墳墓，川普陣營又何必去搶人家手上的鏟子？」他說：「拜登心智敏銳度成為各方焦點的一天，就是川普選戰成功的一天。」

共和黨 川普 拜登 民主黨 美國大選

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這原本是拜登陣營想要在民調上扳回一城的大好機會，他們希望藉由 6 月 27 日美國首場總統大選辯論呈現拜登有活力的一面，證明就算高齡 81 歲，他依然能夠勝任全世界最困難的工作，就像他今年 3 月 7 日在國會發表國情咨文演說時一樣。

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