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神預測9屆總統大選！美專家再斷言「拜登勝選」 籲民主黨勿換帥理由曝
針對美國總統拜登災難性的辯論表現，曾在過去10屆美國總統大選中精準預測9屆的美國歷史學家，呼籲民主黨「不要被誤導」，並譴責媒體沒資格評斷拜登的認知能力。
紐約郵報報導，美國美利堅大學（American University）歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman），曾在過去10屆美國總統大選中精準預測9屆，針對拜登日前的辯論表現，他接受CNN訪問時表示「別被誤導」，稱「請記住，所有專家都見證了希拉蕊．柯林頓 （Hillary Clinton）在2016年贏得了三場辯論。」他們當時都說川普完蛋了，結果最終川普贏得大選。
利奇曼還說，就拜登認知能力而言，「我不是精神科醫生，他們也不是精神科醫生。他們沒資格對此發表評論。我只能說，用拜登在任總統的三又四分之三年左右時間來評判拜登，比用90分鐘來評判他來得好。」
利奇曼日前表示，透過自己設計的「13個關鍵因素」（13 keys）預測系統推測，拜登將贏得本次大選。
「13個關鍵因素」主要是根據歷史因素來預期選舉結果，預測系統包括13個是非題，若有6個或以上的問題不利於執政黨，執政黨候選人將敗選，反之則將勝出。這些關鍵因素包括政黨授權、競爭、任期、第三方、短期經濟、長期經濟、政策變化、社會動盪、醜聞、外交/軍事失敗、外交/軍事成功、執政者魅力、挑戰者魅力。
利奇曼透過上述預測系統，精準預測自1984年起的每場大選，唯一失準的是2000年大選，當時他預測民主黨的高爾（Al Gore）戰勝共和黨的小布希（George W Bush），但最後由後者勝選。
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