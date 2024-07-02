拜登辯論表現引換人聲浪 時代雜誌封面寫「恐慌」

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國2024年總統大選首場電視辯論前幾天落幕，總統拜登表現不佳，讓民主黨內掀起換人聲浪。時代雜誌近日公布8月5日出版的封面，可看到拜登走出紅色背景，旁邊寫著「恐慌」。

時代雜誌（TIME）於6月29日在社群媒體X平台發布預定8月5日出版的雜誌封面，貼文寫道：「情勢不妙。民主黨人對於拜登（Joe Biden）的辯論表現以及未來感到恐慌。」

時代雜誌的貼文也附上一篇專文連結，內容提到拜登糟糕的辯論表現和民主黨內部恐慌，他於6月27日與前總統川普（Donald Trump）進行90分鐘的辯論，就連拜登最親密的盟友也私下承認這是一場災難。

內文還寫道，81歲的拜登看起來就是一位高齡祖父，在辯論時聲音微弱並結結巴巴，說著大家難以理解的論點，川普發動一次又一次的言語攻擊時，拜登經常張著嘴且眼神茫然。

隨著辯論的進行，用恐慌這個詞來形容民主黨從上到下的情緒並不為過。

每個觀看這場電視辯論的美國民眾都可親眼目睹拜登的老態。原本拜登已跟川普陷入一場勢均力敵的競爭，但他的追求連任之路在民主黨人眼中突然變成走向絕境。

部分網友在時代雜誌推文下方留言表示認同恐慌的看法 ，有民眾指出「該是恐慌的時候了」，還有人諷刺說「我們大多數人已經恐慌了4年」。

甚至有網友惡搞時代雜誌的新一期封面，把川普後製於拜登的身後，且開心跳著舞，如同慶祝拜登已經出局。

川普 拜登 美國大選

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