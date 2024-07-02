聽新聞
test
0:00 / 0:00

美民主黨大咖表態挺拜登 盼平息各方要求退選聲浪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國民主黨重量級人物紛紛表態，支持拜登繼續角逐總統選舉。 （美聯社）
美國民主黨重量級人物紛紛表態，支持拜登繼續角逐總統選舉。 （美聯社）

美國民主黨重量級人物紛紛表態，敦促黨內堅定支持拜登總統繼續角逐總統選舉，希望平息上周各方因他辯論會表現不佳而要求他退選的呼聲。

在此之前，有民主黨國會議員和民主黨支持人士私下對拜登能否擊敗前總統川普，表示憂心。距離選舉日只剩下四個多月，民主黨一方面承認拜登面臨的困難，另一方面也努力規劃任何可行的備用方案。

比川普年長三歲半的拜登在馬里蘭州大衛營度過周末。知情人士透露，拜登的家人都支持他繼續競選連任。拜登自己也已表態將繼續參選。在6月30日的電視訪問中，從前眾議院議長裴洛西、到聯邦參議員沃納克和馬里蘭州州長摩爾等民主黨重量級人士，均支持拜登繼續競選。

裴洛西表示，拜登在辯論表現不佳，但他依然敏銳，他的執政紀錄讓川普可能的第二個任期相形見絀。

拜登退選也伴隨著政治風險。這可能影響民主黨大約六席的參議員選情，參院掌控權也可能因此落入共和黨之手。

CBS新聞在6月30日公布的民調結果顯示，72%的受訪者不認為拜登的健康狀況足以勝任總統職位，僅27%認為拜登能勝任總統職位。

與5月的民調相比，這次認為拜登不勝任的數據大幅增加，先前有65%的受訪者認為拜登的健康狀況不足以擔任總統，35%認為他能夠勝任總統職位。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

慘敗收場！拜登進退維谷、不肯退選 也無人可換

推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

川普回歸？拜登連任？美國總統大選對台影響的兩種劇本

呼籲退選聲浪湧現 紐時：家人挺拜登選到底

相關新聞

美民主黨大咖表態挺拜登 盼平息各方要求退選聲浪

美國民主黨重量級人物紛紛表態，敦促黨內堅定支持拜登總統繼續角逐總統選舉，希望平息上周各方因他辯論會表現不佳而要求他退選的...

慘敗收場！拜登進退維谷、不肯退選 也無人可換

美國總統拜登吃力的拼湊字句，眼神時而呆滯，在首次總統辦論以慘敗收場！《時代週刊》以紅色封面搭配標題「Panic」暗示拜登走人、《紐約時報》編委會更公開呼籲他退選。

推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

路透社訪問民主黨盟友、金主以及前、現任幕僚發現，美國總統拜登是因最高層幕僚的決策，才走上與共和黨對手川普的辯論台，結果慘...

民主黨高層「樂觀」看拜登首辯失利 反加深黨內恐慌

民主黨全國委員會(DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)和拜登總統競選團隊經理茱莉‧羅德里格茲(Julie ...

「換拜」聲浪四起 家人反對退選 盟友挺：應看4年政績

拜登總統首場辯論會表現欠佳，黨內外退選聲浪四起，拜登家族聚集在大衛營(Camp David)商討對策，面對退選的壓力，拜...

拜登90分鐘辯論混亂 團隊48小時內解決 凌晨都在打電話

紐約時報報導，拜登總統在90分鐘的電視辯論表現不佳，接下來的48小時裡，競選團隊與幕僚忙著損害控制(damage-con...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。