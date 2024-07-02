美民主黨大咖表態挺拜登 盼平息各方要求退選聲浪

美國民主黨重量級人物紛紛表態，敦促黨內堅定支持拜登總統繼續角逐總統選舉，希望平息上周各方因他辯論會表現不佳而要求他退選的呼聲。

在此之前，有民主黨國會議員和民主黨支持人士私下對拜登能否擊敗前總統川普，表示憂心。距離選舉日只剩下四個多月，民主黨一方面承認拜登面臨的困難，另一方面也努力規劃任何可行的備用方案。

比川普年長三歲半的拜登在馬里蘭州大衛營度過周末。知情人士透露，拜登的家人都支持他繼續競選連任。拜登自己也已表態將繼續參選。在6月30日的電視訪問中，從前眾議院議長裴洛西、到聯邦參議員沃納克和馬里蘭州州長摩爾等民主黨重量級人士，均支持拜登繼續競選。

裴洛西表示，拜登在辯論表現不佳，但他依然敏銳，他的執政紀錄讓川普可能的第二個任期相形見絀。

拜登退選也伴隨著政治風險。這可能影響民主黨大約六席的參議員選情，參院掌控權也可能因此落入共和黨之手。

CBS新聞在6月30日公布的民調結果顯示，72%的受訪者不認為拜登的健康狀況足以勝任總統職位，僅27%認為拜登能勝任總統職位。

與5月的民調相比，這次認為拜登不勝任的數據大幅增加，先前有65%的受訪者認為拜登的健康狀況不足以擔任總統，35%認為他能夠勝任總統職位。