慘敗收場！拜登進退維谷、不肯退選 也無人可換

美國總統拜登吃力的拼湊字句，眼神時而呆滯，在首次總統辦論以慘敗收場！《時代週刊》以紅色封面搭配標題「Panic」暗示拜登走人、《紐約時報》編委會更公開呼籲他退選。對此，拜登坦承辯論失利，但不會退出競選。專家分析，換拜需要「拜登主動退選」與「找到名氣高的民主黨候選人」，但大選將近，民主黨能否陣前換將，仍有變數。

拜登：不會退選！

《CNN》報導，用「沙啞的聲音」、「嘴巴微張的神情」與「思緒停止導致發言中斷」等狀況形容拜登於總統辯論的表現。對於辯論的表現，拜登坦承，「我已不再是年輕人，走路不再輕鬆、講話不再流暢，但我知道如何說實話，我知道是非對錯，我知道如何把事情做好」，展現其持續參選的決心。

然而，《紐約時報》公開呼籲拜登退選，強調「拜登現在能做的公共服務，就是宣布他不會競選，民主黨不應強迫選民在川普與拜登的缺陷之間做出選擇」。

然而，不少民主黨人仍支持拜登，前眾議院院長裴洛西就說，「拜登的表現確實不好，但拜登表現出來的正直，遠比另外一個人的不誠實還要好，沒想到共和黨人會接受這種說謊的行為」。

新人選難挑

加州大學柏克萊分校公共政策教授賴克投書衛報表示，想要更換拜登仍存在不少問題，包括「拜登需要自願放棄提名」，但這件事情發生的機率不高，除非連拜登的親信都試圖勸退他。

再者，拜登已經是民眾最了解的民主黨人，一時間恐怕很難推出另外的強棒。目前的可能人選包括美國副總統賀錦麗、密西根州州長惠特默、賓州州長夏皮羅、馬里蘭州州長摩爾、加州州長紐森與美國參議員布朗等人。

然而，《華盛頓郵報》指出，副總統賀錦麗民眾辨識度相當高，成為「換拜」呼聲中的熱門人選，但賀錦麗的民調表現不佳，如果真的要換人，卻不由賀錦麗披掛上陣，也可能喪失非裔國會議員的全力支持，意味著民主黨決心換人，也會陷入兩難的局面。

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