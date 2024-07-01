呼籲退選聲浪湧現 紐時：家人挺拜登選到底

美國總統拜登上週辯論表現差勁，引發一波呼籲他退選聲浪。然在與家人會商後，家人都力挺拜登選到底，民主黨內像前眾院議長裴洛西等要員乃至大金主，也都表態支持拜登。

紐約時報指出，拜登與妻子、兒孫在休假地點大衛營（Camp David）開家族會議，盼找出平息民主黨內焦慮的方法。雖然家人們深切意識到拜登上週與共和黨對手川普辯論時的表現奇差，但全都認為拜登仍可向全國證明有能力再當4年總統。

拜登陣營計劃7月1日與競選團隊負責募款、財務的全國財務委員會舉行至關重要的會議，以穩定軍心並持續了解情況。

一名知情人士透露，家族會議時其中一個最大聲力挺拜登頂住壓力選到底的人是兒子韓特（HunterBiden），韓特希望美國民眾能多看父親鬥志昂揚、依事實說話的一面，無須拘泥於27日晚間辯論時的失常表現；拜登一直以來都會參考韓特的建議。

其他家族成員則討論能如何幫更多忙。不只一名孫兒輩曾表達願更深入參與輔選，也許採取與社群媒體有影響力者對話的方式。

知情人士說「整個家族都很團結」，還斷然表示拜登不會退選，也沒討論要退選，家人都要拜登「振作起來拚到底」。

辯論後的這幾天，拜登在私下與公開場合都坦承表現不好，也致電心腹顧問、大金主及黨內要員。3名知情拜登致電內容的人士透露，電話裡所談大多仍是外界反應，而非討論應否退選，拜登的語氣也都很鎮靜。據稱拜登希望繼續奮戰，好與遭定罪、辯論時屢扯謊的川普形成鮮明對比。

拜登的競選幕僚們整個週末電話未停，主要金主們也對自家陣營出現一波「逼宮」潮憤怒，盼能盡快平息；競選陣營許多內部人士認為，穩住金主這塊將是拜登能否撐過去的關鍵。

華爾街日報指出，拜登週日整天都在大衛營，與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）及一些常在重大決策提供意見的家人一起。知情人士透露，家人們團結一致且有高度共識，都敦促拜登選到底。

包括前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）、馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）等具分量的民主黨要角，也都促請黨內要做拜登後盾。

週末期間，美國金融圈一些民主黨大金主都向競選陣營表明會繼續支持拜登，對換將另覓人選不感興趣。

29日有200多人參加一場在避險基金賈納合夥公司（JANA Partners）創辦人羅森斯坦（BarryRosenstein）於紐約東漢普頓（East Hampton）家中舉辦的募款活動。羅森斯坦表示，原本預定80到100人出席，但盛況超乎預期，「每個募款環節也都超越原本所設的籌款目標」。

華爾街日報分析，拜登退選引發的政治混亂對民主黨絕非好事，混亂會蔓延到多個選舉戰場，恐使民主黨非但拿不回眾議院，連參議院多數都要失手。

另一重點在於換將搞不好更會弄巧成拙，應否支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）上馬也會成為問題。民主黨人一方面顧忌賀錦麗低迷的支持率，一方面又怕得罪這位得到黑人國會議員連線（CongressionalBlack Caucus）全力支持的女副總統，會衝擊到民主黨基本盤。