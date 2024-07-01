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民主黨大咖接力挺拜登 盼平息辯論過後換將聲浪

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統拜登上週辯論表現慘不忍睹，但民主黨內要角今天仍紛紛出面聲援；白宮則出面否認拜登正與家族開會評估是否繼續選下去的報導。

法新社報導，81歲的拜登6月27日與78歲的共和黨對手川普辯論期間，不時出現遲疑、結巴、思路中斷等狀況，加深外界對他年老體衰的隱憂。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）在辯論過後2天所做民調，有近3/4的受訪登記選民如今認為拜登不應該選總統，就連民主黨選民也有46%如此認為。

但即便美國一般民眾發出質疑聲浪、甚至紐約時報也以社論籲民主黨換將之際，民主黨陣營裡仍沒有任何要角「倒戈」呼籲拜登退選；前總統歐巴馬（Barack Obama）和柯林頓（Bill Clinton）等大咖也出面全力支持拜登。

前聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）政論節目「美國國情」（State of the Union），「要緊的並非辯論表現，而是任內表現」。

喬治亞州聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）今天也在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中說，拜登「絕對不應」退出選戰。他說：「我們的任務是確保他衝過11月（大選）的終點線。這不是為他個人，而是為了這個國家。」

拜登和家人已於昨晚前往美國總統度假地點大衛營（Camp David），據國家廣播公司新聞網（NBCNews）報導，預料拜登將評估自己辯論會過後的競選連任前景。

對此，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在社群網站X貼文澄清，稱拜登此行是辯論前就已安排。貝茨質疑國家廣播公司新聞網的報導之餘，也說對方報導前也沒向白宮詢問。

川普 拜登 美國大選

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