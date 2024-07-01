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想勸退拜登 除非3大咖出面

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國總統拜登首場電視辯論表現不佳，引發勸退聲浪，但拜登不為所動。Axios網站認為，拜登會不會選下去，只有第一夫人吉兒、拜登胞妹薇拉瑞及拜登摯友兼顧問考夫曼才有影響力。

報導說，雖然眾多政論家、媒體社論及社群平台大量訊息勸退拜登，但唯一能左右拜登動向的只有上述三個人，他們對拜登生活及總統任內的大小決策，握有唯一的影響力。

紐約時報資深記者貝克報導，拜登決定競選連任，只諮詢家人就由他本人拍板決定。假如拜登決定不退，原因跟他決定再次競選相同，那便是他以及身邊三人相信，比起副總統賀錦麗，他有更大機率擊敗捲土重來的前總統川普

拜登的盟友曾推演過各類情景，認為他若退選，除了賀錦麗，任何人贏得民主黨提名的機率都不大。這些盟友私下認為，賀錦麗要爭取溫和派和搖擺選民，會很吃力，反而提升川普的勝算。華盛頓郵報指出，賀錦麗民調支持度還比拜登差個一到兩個百分點。

據悉民主黨國會領袖接獲恐慌的同僚來電及簡訊，要求他們向拜登施壓，害怕拜登的弱點將讓民主黨十一月同時失去白宮及參院。

和白宮密切往來的策士說，拜登身邊的人已認定繼續選比較好；儘管他在辯論中表現不佳，但他依然可藉由強力造勢衝高選情。

國家廣播公司新聞網報導，拜登的資深顧問鄧恩表示，辯論之後反應不佳，拜登團隊並未討論退選，而是考慮接下來怎麼做。她指出，拜登的支持者依然湧進造勢場子展現熱情，而且募款情況極佳。

川普 拜登 美國大選

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