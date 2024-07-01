臨陣硬換將 民主黨恐陷混亂

美國總統拜登與前總統川普六月廿七日進行首場電視辯論，拜登表現不佳，掀起黨內勸退聲浪。路透報導，智庫布魯金斯研究院研究員卡瑪克說，除非拜登主動退選，否則民主黨要換將難度很高，而且過程會相當混亂。

競選連任的拜登之前在黨內初選根本沒有對手，民主黨預定八月十九日至廿二日在芝加哥舉行全國代表大會，原本將毫無懸念的正式提名拜登角逐連任，但拜登首場辯論表現令民主黨大失所望，引發換將聲浪。

從現在到民主黨全代會有將近二個月時間，民主黨若真的要換將，可能有三種情況，一是拜登在正式提名前自行宣布退選，二是呼聲高的黨內人士主動挑戰拜登，第三種可能是拜登在全代會後知難而退，交由民主黨全國委員會推選候選人迎戰川普。

拜登已在初選取得將近四千張黨代表票，達到提名資格門檻；黨代表在全代會上通常會把票投給提名人，但代表們也可以把票投給其他人。

卡瑪克指出，民主黨其實沒有拜登以外的備案人選。如果拜登自行宣布退選，民主黨將再度掀起總統提名戰，目前首選是副總統賀錦麗，可是她的民調支持度並沒有比拜登好，其他有力人選包括加州州長紐森、密西根州長惠特默等人。

賀錦麗、紐森等人都已表態支持拜登，並為他的表現緩頰，因此不太可能主動挑戰拜登。但若拜登在全代會前主動退選，屆時這些民主黨重量級人物可能展開競爭，先取得六百名黨代表聯署，再爭取過半數黨代表支持。根據Ballotpedia統計，二○二四年民主黨全代會預計有四六七二名代表，其中包含三九三三名宣誓代表與七三九名無需參加選舉的超級代表。

假如沒有任何候選人取得多數，全代會將成為「協調大會」，由代表與黨內領袖協商推派總統候選人。屆時將制定相應規則進行表決，可能需要經過數輪投票才能產生獲得多數的贏家。民主黨上次出現「協調大會」是在一九五二年。

另一方面，如果拜登在全代會後宣布退選，民主黨全國委員會四三五名委員將舉行特別會議，選出新候選人。