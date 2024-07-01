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拜登求止血 秀8.8億募款成果

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國總統拜登在電視辯論後積極造勢、力圖振作。圖為六月廿八日他在北卡州羅利市參加造勢活動。（歐新社）
美國總統拜登在電視辯論後積極造勢、力圖振作。圖為六月廿八日他在北卡州羅利市參加造勢活動。（歐新社）

美國總統拜登六月廿七日和共和黨對手川普電視辯論失利，諸多民主黨支持者對拜登表現憂懼不安，勸退聲四起。但拜登似乎完全不理會勸退聲音，連日來他持續在多場籌款活動中向金主保證，他完全有能力因應挑戰擊敗川普。

現年八十一歲的拜登在辯論台上說話多次結巴、聲音沙啞，錯失機會反擊川普，明顯露出老態，一些媒體形容他的在電視辯論表現是「災難」。

拜登廿九日在紐約州漢普頓告訴支持者：「我知道大家擔心我的辯論，那天我表現不好，重點是川普也是。」

他說，「我跟你們保證，我們會勝選。我走路不像以前那樣輕鬆，說話也不如過去流暢，但我知道如何說實話。我知道如何做好這份工作」。

拜登廿九日在兩個州連跑三場募款活動。拜登競選團隊發言人表示，在大選辯論後的廿四小時內，拜登競選團隊已募得二千七百萬美元（約台幣八點八億元）。

儘管拜登在辯論後積極造勢，試圖讓金主放心，但美聯社報導，一些金主已表示將暫停個人捐贈；有些金主說，拜登周末籌款活動進帳幾乎肯定強勁，因為活動門票早在辯論前就已售出並收款。

紐約州、南加州和矽谷的民主黨金主私下對拜登競選前景深切擔憂；他們透過一連串簡訊和私人談話，討論可能的替代人選，包括密西根州州長惠特默、加州州長紐森和副總統賀錦麗等。

拜登的妻子、美國第一夫人吉兒廿八日告訴支持者，拜登辯論後曾對她說：「吉兒，不知道怎麼回事，我感覺不太好。」

她則對拜登說：「喬，我們不會讓九十分鐘來定義你當總統的這四年。」

吉兒陪拜登到紐約州和紐澤西州募款，向金主表示拜登「不僅是這份工作的合適人選，也是唯一適合這份工作的人選」。

而對於紐約時報廿八日發表社論呼籲拜登退選，拜登競選團隊一名高級顧問對有線電視新聞網（CNN）說，「上次民主黨總統初選，紐約時報就沒有支持拜登，結果他還是贏了」。

紐約時報在二○二○年民主黨總統初選時，支持參議員艾米．克洛布查和伊麗莎白．華倫，但拜登最後贏得民主黨提名。

川普 拜登 美國大選

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