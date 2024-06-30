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夫唱婦不隨？若川普入主白宮 梅蘭妮亞不當全職第一夫人「背後考量曝」

香港01 ／ 撰文／王海
外媒注意到川普妻子梅蘭妮亞（圖右）近來缺席多場重要競選活動，美媒指她已與川普達共識，未來或不當全職第一夫人。美聯社
外媒注意到川普妻子梅蘭妮亞（圖右）近來缺席多場重要競選活動，美媒指她已與川普達共識，未來或不當全職第一夫人。美聯社

美國總統大選首場辯論6月27日舉行後，現任總統民主黨候選人拜登（Joe Biden）表現不佳引發民主黨內擔憂，他的對手、前總統共和黨候選人川普（Donald Trump，又譯特朗普）則氣勢如虹。外媒注意到川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）近來缺席多場重要競選活動，美媒指她已與川普達共識，未來或不當全職第一夫人

據美國媒體Page Six報導，自辯論結束後，不少媒體分析認為川普極有可能當選下屆總統，然而據川普身邊一名消息人士透露，假設他真的再度當選總統，其妻子梅蘭妮亞可能不會擔任全職第一夫人。

據報導指，梅蘭妮亞缺席今年川普的多場競選活動，甚至與川普達成共識，未來將不會擔任全職第一夫人，這可能和她與川普之間的兒子巴倫（Barron Trump）有關，因為18歲的巴倫預計今年秋季進入紐約大學（New York University）就讀。

據梅蘭妮亞身邊的知情人士表示，她是一名親力親為的母親，她已經計劃每個月，甚至每週，都要去紐約陪伴兒子。

該名消息人士提到，一旦未來巴倫的父親川普再度當選總統，身為總統之子的巴倫勢必需要一段時間去適應大學生活，巴倫從未完全獨立過，一旦未來前往民主黨佔多數的城市求學，則將為他帶來額外的壓力，梅蘭妮亞擔憂巴倫會因為父親而獲得更多關注。

熟悉川普家族的消息人士指，梅蘭妮亞是一位保護欲極強的母親，她在紐約和川普大廈生活時感到安全，而那裏是巴倫的家，這就是為何她會希望巴倫能夠在紐約求學。

該消息人士也透露，「至於川普則相信梅蘭妮亞的選擇，認為這是合適的，堅信她會好好撫養他們的兒子。」

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文章授權轉載自《香港01》

川普 拜登 第一夫人 美國大選

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