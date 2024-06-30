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拜登辯論失分引民主黨換帥聲浪 第一夫人挺夫到底

中央社／ 華盛頓29日專電
第一夫人吉兒（右）對拜登（左）形影不離。（美聯社）
第一夫人吉兒（右）對拜登（左）形影不離。（美聯社）

美國總統拜登川普首場辯論表現欠佳，有媒體形容「根本災難」，掀起換帥聲浪。第一夫人吉兒在辯論結束不到24小時後出席活動，直球談丈夫的翻車現場，「當他被擊倒時，喬（拜登）會重新站起來」。

「讓我們來談昨晚的辯論，因為我知道這是你們關心的問題」，吉兒（Jill Biden）昨天在紐約一場募款活動上說道。

穿著連身裙及粉色高跟鞋的第一夫人，嘴角帶著一絲微笑。華盛頓郵報（Washington Post）形容，近60名來賓，目不轉睛地盯著她。

「就像喬今天早些時候說的那樣，他不是年輕人」。

第一夫人接著分享夫妻倆在辯論後的對話。「昨晚的辯論後，他（拜登）說，『你知道嗎，吉兒，我不知道怎麼了。感覺不太好』。」

吉兒說，她當時這麼回應：「我們不會讓90分鐘定義你當總統的這4年」。話音剛落，現場響起熱烈掌聲。

拜登陣營外，對拜登適不適合繼續參選的疑慮依然存在，有些人呼籲採取激烈行動，例如鐵桿拜登支持者斯卡伯勒（Joe Scarborough），同時也是拜登最喜歡的晨間節目之一的主持人，呼籲拜登退選。

「紐約時報」（The New York Times）專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）身兼拜登友人，也同樣要81歲的總統不再繼續競選連任。

同時，拜登知名度高的民主黨盟友則加倍發聲支持。南卡羅來納州民主黨眾議員柯里本（JamesClyburn）昨天要拜登「堅持到最後」。

前總統歐巴馬也推文「固登」，要選民在誠實、說謊的人選中做出抉擇。「糟糕的辯論夜時有發生。相信我，我了解。」歐巴馬（Barack Obama）昨天在社群媒體X上寫道。

歐巴馬這句話其來有自，他2012年與共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）角逐白宮時曾同台辯論，氣勢居下風。

4年後回想那場唇槍舌戰，歐巴馬說：「我首場辯論的表現惡評如潮，大家都說表現很差。」「我平常就滿討厭這種辯論形式，所以沒交出最好表現。」

第一夫人不愧為拜登最有力的後盾。華郵報導，吉兒對辯論夜的評價「出奇的樂觀」，對丈夫說「你做得真棒」、「你每個問題都回答」！「你知道所有的事實」！

但到了昨天下午，拜登夫婦在北卡羅來納州（NorthCarolina）的集會上公開亮相時，拜登坦言辯論的情況不太妙。

吉兒仍以最大力氣挺丈夫，她穿著印有多個「投票」字樣的連身裙。消息人士告訴華郵，洋裝本身就是一種支持的聲明。

川普 拜登 美國大選

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