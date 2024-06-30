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辯論翻車 紐時籲拜登退選

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報廿八日社論呼籲拜登退出今年總統大選，理由是他辯論會表現不佳。紐時指稱，是拜登向川普發起這場辯論，他制定規則並堅持提前數月舉行，以求盡早化解外界對他心智狀況的疑慮。拜登現在需要面對的事實是，他沒通過自己的考驗。

該社論肯定拜登是位值得稱讚與令人敬佩的總統，自他二○二一年一月就任以來，美國就欣欣向榮並開始解決一連串長期挑戰，前總統川普任內撕裂的傷口也已開始癒合。但拜登現在所能做出對美國最有利作為就是宣布自己放棄連任。

該社論指出，拜登以疲憊身影出席辯論會，他難以論述將在其第二任期實現什麼目標，也難以回應川普的挑釁，更難以要求川普對他的謊言、失敗和令人毛骨悚然的計畫負責，甚至不只一次難以說完整句話。

該社論直言，民主黨沒道理甘冒國家穩定安全風險，迫使選民在拜、川的缺陷間做抉擇。美國人民眼見拜登的高齡及孱弱，要他們視而不見或忽略的賭注實在太大。

另外，紐時少見其專欄作家們一面倒支持單一議題，包括暢銷書「世界是平的」作者佛里曼、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼與紀思道等人均建議「換登」。

佛里曼說，拜登是好人和好總統，但他必須退選，這場辯論令人心碎，拜登根本不該競選連任，惡人兼不入流總統川普四年來沒學到教訓又本性難移，照樣滿口謊言，不可能引領美國。

川普 拜登 美國大選

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