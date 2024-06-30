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拜登選到底 歐巴馬、柯林頓力挺

聯合報／ 記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導
在現場的民主黨支持者助威下，美國總統拜登（左一）偕第一夫人吉兒（左二）廿八日在北卡羅里造勢，和十幾個小時前與前總統川普辯論時的窘態判若兩人。（法新社）
在現場的民主黨支持者助威下，美國總統拜登（左一）偕第一夫人吉兒（左二）廿八日在北卡羅里造勢，和十幾個小時前與前總統川普辯論時的窘態判若兩人。（法新社）

美國總統拜登廿七日首場辯論表現不佳，他廿八日在北卡羅來納州羅里市造勢活動坦言，自己不年輕了，辯論的表現也不如過去，但他知道如何說實話和治理國家。對民主黨內部湧現的「換登」聲浪，拜登說，他是確信自己能全心全意勝任總統工作，才競選連任。

兩位民主黨籍前總統廿八日均在社群媒體X發文「挺登」，皆強調十一月總統大選事關重大。歐巴馬說，他也知道拜登辯論的情況，但這次是在選為了普羅大眾奮鬥一生，抑或只關心自己的人；是在選說真話的人，抑或為了自身利益而撒謊的人。廿七日的辯論並未改變這點，因此大選結果茲事體大。

歐巴馬並以過來人經驗談替他昔日副手緩頰稱，糟糕的辯論之夜時有發生，「相信我、我了解」。歐巴馬回憶道，他二○一二年尋求連任時，和共和黨籍對手羅姆尼的首場辯論會後，「大家都說（我）表現很糟」。

柯林頓也說，辯論表現好壞由專家分析。他則點出事實，即拜登這三年來的領導相當有力，穩住疫情後的美國、創造新就業機會，在解決氣候危機上亦有進展，並在打擊通膨上有一系列成功作為。這些都將美國人民拉出前總統川普留給大家的泥沼。

拜登廿八日在羅里造勢時對群眾動之以情。他在約廿分鐘的演說坦承，「我知道自己已不年輕」，沒法像過去般健步如飛、說話那麼流暢，「也沒昔日的辯才無礙」，「但我知道怎麼說出實話、我知道是非對錯、也知道怎麼做（總統）這件工作、怎麼將事情做好」。

拜登還說，跟數百萬名美國人知道的那樣，當你遭擊倒時、你會再站起來。現場「登粉」則呼喊拜登的名字「喬」表達支持。

拜登指稱，他了解如何帶領美國從疫後的經濟深淵站起來，讓所有民眾受惠；他也知道如何對抗全球的獨裁者、絕不投降；他還知道如何捍衛全球的安全自由。他另指控其共和黨籍對手川普威脅美國的自由民主。

紐約時報廿八日報導稱，拜登在辯論會盡顯老態，嚇壞民主黨人士，但不過十四小時，他在羅里卻展現活力與自信，該報導形容這時的拜登是「拜登二號」，但他在羅里的慷慨激昂演說、有條有理地論述政策以及抨擊川普，是在讀稿機與民主黨支持者加持下達成。

至於民主黨究竟能否「換登」，紐時及華盛頓郵報報導也擬出副總統賀錦麗、加州州長紐森、密西根州長惠特梅爾、伊利諾州州長普里茨克和賓州州長夏皮洛等備胎人選。紐時指實際上難度極高，除非拜登主動退選。川普亦在維吉尼亞州造勢活動說，很多人說拜登將退選，但「其實我不太認同，因為他民調還是高於他們談到的所有民主黨人士」。

川普 拜登 美國大選

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