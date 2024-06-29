拜登若遭陣前換將 民主黨還有誰能接棒？這4人逐鹿白宮呼聲高

美國總統拜登在競選辯論中表現不佳，在民主黨內部引起恐慌，並考慮是否應提名更強的候選人來對戰川普。

潛在的接棒人以副總統賀錦麗為首，還有多位民主黨籍的州長，包括加州州長紐森，密西根州州長惠特默（女）；這些人雖表示支持拜登，但近月來他們也在全國性的場合中亮相。

另外在共和黨傳統地盤上的民主黨籍州長，例如肯塔基州長貝希爾，北卡羅萊那州長庫珀、交通部長布塔朱吉、商務部長雷蒙多（女）及俄亥俄州參議員布朗等則是外圍人選。

1. 副總統賀錦麗：

賀錦麗（59歲）是民主黨內部人士的首選，但他受歡迎的程度遠遜於拜登，令人質疑她能否擊敗川普。

賀錦麗出身檢察官，之後擔任加州檢察長，是第一位具有印度裔、第二位非洲裔女性參議員；2020年成為第一位女性副總統。

但她在任內曾多次在公開場合表現失當，使支持度受損。據FiveThirtyEight機構最新的民調顯示，賀錦麗的支持度略高於39%，不滿意度略低於50%，比拜登稍好。辯論之後，賀錦麗反對拜登退出大選，表示拜登雖然「慢熱」，但卻「強尾」。

2. 加州州長紐森：

紐森出席這次辯論會，之後表示「你們不該因為一次的表現，就背他而去」。

紐森（56）一年來積極營造全國性的形象，許多民主黨人士相信他的目標是在2028年參選總統。共和黨人士指紐森正在經營「影子競選」，使他拜登退出後能夠民主黨候選人，一些民主黨人士私下裡也同意這種說法。

紐森曾是舊金山市市長，一向強調自由主義，並主張槍枝管制、同性戀及墮胎權。川普主政期間，紐森宣稱加州是「抗拒」政府的領導者。

民主黨人士表示，他的最大障礙並不在缺少全國性的光環，而在於加州的問題，包括遊民危機，龐大的預算赤字，以及生活成本問題。他的第二任州長任期到2026年為止。

３．賓州州長夏皮羅：

夏皮羅（51歲）於2022年以14個百分點的差距，擊敗川普背書的共和黨對手。夏皮羅深耕賓州，曾擔任４屆州議會議員，州檢察長6年，因為要求嬌生公司及其他製藥集團賠償10億美元獲得得勝訴而受到全國性的矚目。

儘管環保團體指責他支持州內的頁岩天然氣產業，一些進步左派人士不滿他強力支持以色列，但他的施政獲得州民普遍支持。

夏皮羅2023年6月麻利處理高架橋崩塌事件，在兩周內即恢復通車，贏得全國性的讚譽。據法蘭克林與馬歇爾學院4月的民調顯示，他在賓州的支持度為54%，且29%的共和黨選民也認可他的表現支持。

４．密西根州州長惠特默：

惠特默（52歲）一直被認為是拜登的繼承者。她在疫情期間抨擊川普在公衛方面因應乏力，受到全國性的關注；2020年10月又因為執法官員發現支持川普的團體企圖綁架她，而成為全國性的熱門人物。

惠特默2018年以9.5個百分點的勝差擊敗共和黨對手，當選州長，2022年再以11個百分點的勝差連任，並協助民主黨重掌密西根州的參、眾議會，為數十年來僅見。之後州議會通過槍枝管制法，及乾淨能源法等符合「進步派」主張的法律。她也通過對小企業及退休人士減稅法，並使密西根州的信用評等得到提昇。

惠特默已經暗示她有意逐鹿白宮，目標是2028年，並一再表示支持拜登。