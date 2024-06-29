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美「鐵鏽帶」不再是民主黨鐵票倉 拜登下一步何去何從？

中央社／ 匹茲堡28日綜合外電報導
民主黨籍總統拜登已掃除重大障礙，獲得美國聯合鋼鐵工會（USW）等工會主席們的支持。 美聯社
民主黨籍總統拜登已掃除重大障礙，獲得美國聯合鋼鐵工會（USW）等工會主席們的支持。 美聯社

美國匹茲堡等「鐵鏽帶」（Rust Belt）城市的勞動階級選民以往一面倒地支持民主黨，但在多年經濟困頓和有利於共和黨的社會議題愈來愈多後，今年這些地方又成了搖擺選區。

法新社報導，民主黨籍總統拜登已掃除重大障礙，獲得美國聯合鋼鐵工會（USW）等工會主席們的支持。

但在賓夕法尼亞州、密西根州和威斯康辛州，可能造成決定性影響的因素是究竟有多少基層勞工將無視工會領袖表態，投票給共和黨籍前總統川普。在這3個州，拜登與川普的差距可能不到10萬票。

力挺拜登的人提到他對工會成員的可靠支持、與賓州史克蘭頓（Scranton）勞動階級的聯繫，以及2021年基礎建設法等立法成就。

鋼鐵工人勃吉斯（JoJo Burgess）在拜登的競選廣告中說：「我們聽川普大談基礎建設聽了4年，很多只是嘴上說說…拜登則是付諸實現。」

但美國鋼鐵公司（US Steel）維修工薩內塔（RudySanetta）在經濟和擁槍權利上較認同川普。薩內塔說：「我喜歡他對抗政客…我對另一位候選人沒信心。」

匹茲堡卡內基美隆大學（Carnegie MellonUniversity）政治學者瑟瓦斯（Jonathan Cervas）說，勞動階級選民「最為關鍵，因為他們實際上都已經表態要選川普或拜登」。

自川普踏入政壇以來，關於白人勞動階級對民主黨支持下滑的原因存在各種說法。

一些評論員認為，川普爆冷贏得2016年大選，至少有部分是對時任總統歐巴馬執政和川普主打非法移民等議題之後、在種族方面出現反彈所致。

另有美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員泰謝拉（Ruy Teixeira）等人說，民主黨在警務改革和跨性別者權利等議題上採取進步立場，疏遠了文化上較保守的選民。

此外，美國聯合鋼鐵工會賓州區負責人霍爾（Bernie Hall）說，有些工人在經歷數十年產業衰退後轉向川普，希望「炸掉」整個體系。

美國鋼鐵公司機械工巴納（Alex Barna）一生都是民主黨員，卻自2016年以來兩度將票投給川普，今年也打算這麼做。巴納認為川普減稅以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前的美國經濟良好，可在川普的功勞簿記上一筆。

巴納的妻子海倫（Helen）拿以前還算不錯的收入與現在的高通貨膨脹率作對比，直言「影響我們的是收入」，「很多人想到那4年惡毒的推文…至少我們那時過得還不錯」。

共和黨 川普 拜登 民主黨 美國大選

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