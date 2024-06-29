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改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普。美聯社
美國前總統、共和黨總統候選人川普。美聯社

美國福斯新聞網報導，川普在首次總統大選辯論後的第一次競選集會主張，美國最大的問題不是拜登總統的年齡和「衰退」，而是他的有害政策。

川普28日在維吉尼亞州切薩皮克（Chesapeake）「歷史綠薔薇農場」對逾簽名參加民眾發表談話。他告訴支持者，所有選民11月5日前往投票所前都該問個問題，「如今每位支持者該問自己的不是拜登是否能撐過90分鐘的辯論會，而是美國人能否在不老實的拜登執政下再撐4年」。

川普說：「請記得，我們國家最大的問題不是拜登個人的衰弱，而是拜登的政策導致美國衰落到一個我們過去從未見過的程度。這就是為何在今年11月，維吉尼亞州人民乃至美國人民要告訴不誠實的拜登，你被開除了。」

另一方面，拜登在北羅來納州羅里（Raleigh）的競選集會的造勢活動上，表現得活力及自信，信手捻來痛批川普，現場歡呼連連。造勢活動上的拜登和辯論會時的拜登判若兩人。拜登表示：「我知道如何做這份工作，知道如何把這件事做好。這次大選的選擇很簡單，川普會摧毀我們的民主。而我將捍衛它。」

川普 拜登 美國大選

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