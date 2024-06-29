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美國大選拜川辯論互控騙子 拜登表現造成民主黨焦慮

國際小行星日前夕 今晚具潛在威脅小行星將近掠地球

儘管選舉辯論表現引人詬病 拜登矢言參選到底

中央社／ 華盛頓/切薩皮克28日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，儘管他與川普的辯論表現差勁，引發民主黨人恐慌，但他打算參選到底。

法新社報導，拜登在北卡羅來納的選舉造勢活動中對支持者表示：「我走路不像以前那麼輕鬆，說話不像以前那麼流暢，辯論也不如以前表現，但我確知我知道的事，我知道如何說出實話。」

他還說：「我知道是與非。我知道如何做這份工作。我知道如何把事情做好。我知道，就像數百萬美國人知道的那樣，當你被擊倒時，你會重新站起來。」

川普則稱，他不認為拜登會退出2024年總統大選。

川普在維吉尼亞競選造勢活動中表示：「經昨晚辯論後，許多人說拜登將退出選舉。但事實上，我不太認同這種說法，因為他在民調中表現比他們談論的任何民主黨人都要好。」

川普 拜登 美國大選

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