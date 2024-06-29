民主黨焦慮要求換登 紐時專欄作家群開出第一槍

中央社／ 紐約28日專電

美國總統拜登辯論表現讓2024民主黨整體選情陷入雪崩危機，自由派媒體紐約時報多位專欄作家今天開出第一槍，要求民主黨在確認拜登尊嚴下「換登」。

美國自由派大報紐約時報（New York Times）言論向來支持民主黨，但議題取向多元，少見專欄作家群一面倒支持單一議題。美東時間28日出版的紐時，知名專欄作家包括佛里曼（Thomas Friedman）、克魯格（Paul Krugman）與紀思道（Nicholas Kristof）等都要求一件事，「換登」。

暢銷書「世界是平的」作者佛里曼指出，拜登（Joe Biden）是好人、好總統，他必須退選。

佛里曼在里斯本的旅館收看辯論，他指出，這輩子看了這麼多場總統選舉，沒有讓人如此心碎的時刻，這讓他掉淚。拜登根本不該競選連任，惡人兼不入流總統川普（Donald Trump）沒學到教訓也沒忘記本性，依然滿口謊言，沉醉於落選悲傷，不可能引領21世紀的美國。

他呼籲拜登家族與團隊要盡快集會，用愛清晰的對拜登講重話與討論解決方案。

佛里曼直言，拜登和團隊在大衛營（Camp David）閉關練功多日，如果這就是端出來的最好表現，現在是讓他離開舞台，有尊嚴完成任期的時候了。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼寫道，由從政紀錄看來，拜登是最好的總統。但現在得不情願的加入「換登」行列，他必須自願退選。拜登忠實支持者也許會認為這是背叛，但現在要認清現實。

克魯曼認為副總統賀錦麗（Kamala Harris）曾經擔任地區檢察官和州檢察長，低調的擔任副總統推動政策，由她接棒不會失分。

國際關係專家紀思道希望拜登回顧自己辯論表現，退出選舉，讓8月召開的民主黨全國代表大會決定新人選。他認為密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都可以接棒。

紀思道指出，人們透過論述來看世事，有關拜登的論述之一就是他太老，他必須對此反駁時，辯論表現反強化了這種論述。川普不斷重複錯誤指控，拜登卻無力還擊，結果罪犯贏了辯論。

相對於民主黨陣營的反應，另一方面，川普陣營不意外的宣布辯論勝利，但共和黨對民主黨內換登討論興致不高。川普在福斯新聞（Fox News）訪問中說，相信民主黨會提名拜登。

川普 拜登 美國大選

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