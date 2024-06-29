美國大選拜川辯論 互控騙子

美國總統大選首場辯論於當地時間廿七日登場，前總統川普有備而來，以非法移民問題發動攻擊，抨擊拜登放任非法移民毀了一切；拜登反轟川普留下許多爛攤子，並提起川普被定罪；兩人從內政吵到外交，互控騙子還屢爆粗口。辯論結束後，民主黨的焦慮湧現，擔憂拜登表現不佳會讓選情雪上加霜；川普的言論則是引發一波媒體事實查核。

川普：美國變移民鼠窩

川普昨主攻非法移民造成的社會問題，指控拜登放任數百萬非法移民入境，剝奪就業機會，破壞治安，把美國變成老鼠窩。川普說，非法移民大肆湧入正在摧毀美國，且通貨膨脹扼殺美國，「會要了我們的命」。

拜登抨擊，川普三年前交接給他的是爛攤子，上任後他努力創造就業機會，帶動外資投資美國，降低藥價、房價和物價等人民生活成本；現在還在對抗通膨，要讓人民得以喘息。

最高法院推翻保障婦女墮胎權的羅訴韋德案後，各州拿回墮胎政策主導權，美國社會撕裂惡化。川普表示，他支持墮胎權回歸各州決定，拜登則支持羅訴韋德案，川普說，「他們可以從媽媽的子宮中把九個月的嬰兒扯出來並殺害」；拜登反擊「你說謊」。

兩人大吵高爾夫球紀錄

針對鴉片類藥物芬太尼氾濫危機，川普再扯邊境問題，指控跨越邊境者攜帶毒品爆量。拜登表示，他推動投資更多的邊境執法人員和檢測機器，被川普一通通電話打給國會議員攔胡，因為這有害川普的政治利益。

拜登站上辯論台，一開口就聲音沙啞，不時停頓結巴，川普乘機調侃聽不懂拜登在說什麼。針對年長議題，八十一歲的拜登說，川普比他年輕三歲，卻留下一堆爛攤子，反手列舉若干政績；川普自曝做過兩項認知測試還每年體檢，狀態很好，他嘲諷拜登做認知測試連五題都做不完，接著兩人開始吵起打高爾夫球的保持紀錄，直到遭主持人打斷。

川普為自己的封口費案辯護，即便已遭定罪仍堅稱無辜，並提到非法持槍遭控有罪的拜登次子杭特；拜登反酸川普在妻子懷孕期間睡了成人片女星，並說「站在講台上唯一觸犯聯邦重罪且正被定罪的人，正是我現在注視的這一位」。

川普滔滔雄辯，被追問是否接受選舉結果，卻開始顧左右而言他，批評拜登不受中國大陸國家主席習近平、北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭敬重，才會爆發俄烏戰爭和以哈衝突，並指拜登正在準備把美國帶入第三次世界大戰。

拜登反譏，要第三次世界大戰，就要讓川普獲勝，普亭和北京可以為所欲為。

直到主持人第三次詢問，川普才說，如果選舉是公平合法且良好的，他會接受選舉結果。

舌戰90分鐘 未提台灣

在沒有提出任何作法的狀態下，川普宣稱，他當選後上任前，就會結束俄烏戰爭，解救出被俄國關押的華爾街日報記者。